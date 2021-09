L’intervento del presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a margine della settima edizione del 'Meet in Italy for Life Sciences' in corso a Genova fino al primo ottobre.

È in corso da oggi fino al 1° ottobre a Genova la settima edizione del Meet in Italy for Life Sciences, il principale evento di riferimento in Italia per chi opera nel settore delle scienze della vita e momento di aggiornamento sui principali temi di attualità a livello internazionale.

Alla giornata inaugurale sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti e il presidente del Polo ligure Scienze della Vita Paolo Piccini.



Vaccini, Locatelli: “La campagna del nostro Paese un successo. La curva epidemica del covid in Italia sia la migliore di tutti i Paesi europei”

Il keynote speech della prima giornata è stato tenuto da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico.

“La campagna vaccinale del nostro Paese, lo scandisco, è stata chiaramente un successo. Abbiamo più dell’80% della popolazione vaccinabile che ha ricevuto almeno una dose”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a margine del suo intervento. “Non è un caso”, ha aggiunto, “che la curva epidemica del covid in Italia sia la migliore di tutti i Paesi europei”.

Il videointervento di Franco Locatelli

Meet in Italy for Life Sciences.

Meet in Italy for Life Sciences

La settima edizione del Meet in Italy for Life Sciences è momento di networking, fra soggetti pubblici e privati, che pone l’accento sull’innovazione tecnologica e terapeutica per migliorare la qualità della vita da zero a 100 anni.

Il cuore della tre giorni, organizzata da Liguria Digitale in qualità di soggetto gestore del Polo Ligure Scienze della Vita, è il B2B, che conta già più di 350 tra start up, spin off e aziende italiane e straniere iscritte, che potranno interagire con gli investitori esteri portati da ICE, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e con la collaborazione di tutta la rete dell’Enterprise Europe Network.



Il Polo Ligure Scienze della Vita, nato nel 2017, raduna in forma associativa 136 realtà del mondo della ricerca e dell’e-health tra imprese, enti di ricerca, strutture ospedaliere e sanitarie e operatori del terzo settore tra cui: Università di Genova, IIT, CNR, IRCCS Gaslini e IRCCS San Martino, Ospedali Galliera, Esaote, ETT, Istituto Maugeri, Netalia, Gruppo Fos, oltre a Liguria Digitale.



L’edizione 2021 del Meet in Italy for Life Sciences, che riprende il format nato nel 2014, è promossa da tutti i principali operatori del settore: Alisei – Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, Regione Liguria, Comune di Genova, Polo PLSV, Liguria Digitale, Liguria International, Arte-Er, Assolombarda, BioPmed, Campania Bioscience, Cluster lombardo scienze della vita, Confindustria Dispositivi Medici, Distretto Toscano Scienze della Vita, Lazio Innova, Enterprise Europe Network, Cluster Chico, Confindustria Toscana, Investitalia, Invitalia, Italian Trade Agency, Farmindustria, Fast (Federazione delle associazioni scientifiche e tecnologiche), Innovhub.





