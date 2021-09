Genova ospita la settima edizione del Meet in Italy for Life Sciences, evento di riferimento in Italia per chi opera nel settore delle scienze della vita e momento di aggiornamento sui principali temi di attualità a livello internazionale.

Si rivolge a imprese, startup innovative, ricercatori, cluster, associazioni e operatori dei settori medtech, biotech, farmaceutico, biotech, dispositivi medici, ICT per la salute, nutraceutica e e-health.

Tre giornate sull’innovazione tecnologica e terapeutica per la salute analizzando le nuove tendenze e prospettive

L’evento si terrà dal 29 settembre all’1 ottobre al Porto Antico nel centro congressuale dei Magazzini del Cotone e si concentrerà sull’innovazione tecnologica e terapeutica per la salute analizzando le nuove tendenze e prospettive che possono aiutare a vivere più sani, più felici e più a lungo, accompagnando la persona in tutte le fasi della vita e in tutte le condizioni. Una medicina personalizzata lungo l’arco della vita richiede una migliore comprensione dei meccanismi biologici dello sviluppo, dell’invecchiamento, della longevità. Massimizzare quindi l’impatto di ricerca e innovazione tecnologica sull’organizzazione del sistema sanitario pubblico sarà la sfida dei prossimi anni.

Visibilità e opportunità di partnership nazionali e internazionali al favorire investimenti esteri in Italia

Gli obiettivi dell’evento sono diversi e vanno dal fornire visibilità e opportunità di partnership nazionali e internazionali al favorire investimenti esteri in Italia, a creare un momento di networking fra soggetti pubblici e privati del settore scienze della vita: ministeri, regioni, associazioni settoriali, università, centri di ricerca, parchi tecnologici, distretti tecnologici e altre organizzazioni.

Il programma



I lavori si apriranno con una conferenza internazionale sul tema “Innovazione tecnologica e terapeutica per la nostra vita”, con:

un discorso di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, dedicato all’irruzione del covid19 nella pianificazione dei sistemi sanitari per i prossimi decenni.

A seguire due tavole rotonde con ospiti internazionali del mondo della ricerca e delle grandi aziende:

Liran Shlush (Weizmann Institute of Science).

Adriano Chiò (Università di Torino).

Nicola Magrini (AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco).

Riccardo Bellazzi (Università di Pavia).

Andrea Rossi (IRCCS Istituto Giannina Gaslini).

Franco Fontana (Esaote).

Simona Comandè (Philips).

lL cuore dell’evento è il B2B (conta più di 350 iscritti)



Ricco il calendario delle tre giornate, strutturate con incontri, workshop, panel e la chiusura di una competizione tra startup con rilevanza internazionale. Oltre al forte interesse scientifico, il cuore dell’evento, lato business, è il B2B, che conta più di 350 iscritti e in cui giovani aziende italiane, start up e spin off potranno interagire con gli investitori esteri portati da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e con la collaborazione di tutta la rete dell’Enterprise Europe Network, in particolare del nodo regionale EEN Alps che fa capo alla Camera di Commercio di Genova.



L’evento è organizzato da Liguria Digitale, in qualità di soggetto gestore del Polo Ligure Scienze della Vita.



Il format Meet in Italy for Life Sciences è nato nel 2014. L’edizione di quest’anno è promossa da tutti i principali operatori del settore: Alisei – Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, Regione Liguria, Comune di Genova, Polo PLSV, Liguria Digitale, Liguria International, Arte-Er, Assolombarda, BioPmed, Campania Bioscience, Cluster lombardo scienze della vita, Confindustria Dispositivi Medici, Distretto Toscano Scienze della Vita, Lazio Innova, Enterprise Europe Network, Cluster Chico, Confindustria Toscana, Investitalia, Invitalia, Italian Trade Agency, Farmindustria, Fast (Federazione delle associazioni scientifiche e tecnologiche), Innovhub.



L’accesso è consentito solo presentando la certificazione verde (Green Pass) Covid-19.

