Utenze luce e gas e lockdown, nessun bonus? Ecco come risparmiare

Le famiglie italiane non riceveranno alcun sostegno per quanto riguarda le utenze energetiche. Anche in caso di ulteriore inasprimento delle restrizioni (il rischio di lockdown, almeno locale, è ancora concreto), le bollette di luce e gas andranno pagate per intero.

Il settore delle utenze di luce e gas non può contare, al momento, su bonus di sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese legati all’emergenza economica in corso. Con il nuovo DPCM, infatti, sono state applicate diverse nuove restrizioni a cui seguiranno, nel corso del mese di novembre, una serie di contributi per lavoratori dipendenti, professionisti e PMI come previsto anche dal recente Decreto Ristori.

Famiglie, lockdown e bollette luce e gas

Per quanto riguarda le famiglie, inoltre, da ottobre c'è stato il netto aumento dei prezzi di luce e gas per il mercato tutelato (+15,6% per l'elettricità e +11,4% per il gas naturale).

In questo momento, quindi, diventa ancora più importante sfruttare tutte le risorse a propria disposizione per poter ridurre i costi delle forniture energetiche (senza dover tagliare drasticamente i consumi) e risparmiare. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare anche in considerazione del periodo d’emergenza che stiamo attraversando. Ridurre i costi delle bollette è una strada percorribile con la possibilità di ridurre i costi delle bollette di diverse centinaia di Euro all’anno.

Come risparmiare

Per poter massimizzare il risparmio, andando così a ridurre al minimo l’impatto delle forniture energetiche sul bilancio mensile della propria famiglia o della propria impresa, è opportuno sfruttare le migliori offerte luce e gas del momento. In questo modo, infatti, si ridurrà al minimo il costo dell’energia e, quindi, le bollette risulteranno più leggere a parità di consumi.

Ricordiamo, inoltre, che le famiglie in condizioni di disagio economico (la normativa fissa alcuni requisiti reddituali ben precisi) hanno la possibilità di richiedere i bonus sociali per ridurre gli importi delle bollette. Tali agevolazioni possono sommarsi all’attivazione delle migliori offerte del mercato libero per garantire il massimo del risparmio.

Ecco come fare per massimizzare il risparmio anche senza bonus di sostegno.

Come scegliere le migliori offerte luce e gas del momento

Per dare un taglio netto alle bollette è necessario puntare sulle migliori offerte luce e gas del momento. Le soluzioni più convenienti, in particolare dopo il recente rincaro del mercato tutelato, sono disponibili tra le tante tariffe del mercato libero. Gli utenti, confrontando le offerte dei vari fornitori del mercato libero, potranno facilmente individuare le tariffe più vantaggiose per dare un taglio netto alle bollette andando a ridurre al minimo il costo dell’energia.

Per destreggiarsi al meglio tra le tante soluzioni presenti sul mercato libero è possibile consultare comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche su dispositivi mobili scaricando l’App di SOStariffe.it. L’applicazione include tutti i servizi di comparazione del sito ed è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet Android, dal Google Play Store, e su iPhone e iPad, dall’Apple AppStore. Con la comparazione sarà facile individuare le migliori tariffe da attivare per risparmiare.

Per sfruttare al massimo il comparatore di offerte è opportuno fornire i seguenti dati:

una stima del consumo annuo di energia elettrica e gas naturale; questo dato è essenziale per poter calcolare una stima dei costi legati all’attivazione delle migliori offerte del mercato; il comparatore include un tool per il calcolo dei consumi, in alternativa, il dato preciso in merito ai consumi può essere ricavato dalle bollette inviate dal proprio attuale fornitore

questo dato è essenziale per poter calcolare una stima dei costi legati all’attivazione delle migliori offerte del mercato; il comparatore include un tool per il calcolo dei consumi, in alternativa, il dato preciso in merito ai consumi può essere ricavato dalle bollette inviate dal proprio attuale fornitore l’ubicazione della fornitura, inserendo il comune dove è situata; tale dato serve a verificare le offerte disponibili e la zona climatica che influenza l’importo della bolletta del gas

inserendo il comune dove è situata; tale dato serve a verificare le offerte disponibili e la zona climatica che influenza l’importo della bolletta del gas una stima della suddivisione dei consumi di elettricità nelle tre fasce orarie (F1, F2 ed F3) in cui è composta la settimana; con questo dato, disponibile nelle bollette inviate dal proprio fornitore, è possibile verificare la convenienza delle offerte biorarie e triorarie in rapporto alle offerte monorarie e scegliere con precisione la tipologia di tariffa da attivare

Con l’inserimento di questi dati, il comparatore di offerte sarà in grado di calcolare, con precisione, i costi delle forniture di luce e gas legati all’attivazione di tutte le principali offerte presenti sul mercato libero. Da notare, inoltre, che le offerte verranno automaticamente ordinate in ordine di convenienza (dalla più conveniente) e l’utente potrà accedere, per ogni tariffa, ad informazioni precise in merito ai bonus aggiuntivi presenti.

L’effettivo risparmio accessibile a chi sceglie il mercato libero ed, in particolare, le migliori offerte luce e gas disponibili dipende da diversi fattori ed è legato a doppio filo al consumo annuale. Per chiarire i vantaggi e i margini di risparmio disponibili con le offerte del mercato libero andiamo a fissare un profilo di “cliente tipo” caratterizzato da un consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale, una suddivisione dei consumi di elettricità ben definita (60% in fascia F1 e 40 % tra F2 ed F3) e una fornitura situata a Milano.

Per questo profilo di consumo, l’attivazione delle migliori offerte luce e gas del mercato libero permette di risparmiare sino ad un massimo di:

60 Euro in un anno per le bollette di energia elettrica

265 Euro in un anno per le bollette di gas naturale

Il “cliente tipo” che passa al mercato libero può, quindi, ottenere un risparmio superiore ai 300 Euro all’anno semplicemente passando dal mercato tutelato al mercato libero ma con l’accortezza di scegliere (grazie alla comparazione online) le tariffe più vantaggiose da attivare. Da notare, inoltre, che il risparmio è strettamente correlato al singolo cliente e che, quindi, l’effettiva riduzione dei costi varia in misura significativa a seconda dei casi.

Per un cliente con consumi elevati, ad esempio una famiglia numerosa, i margini di risparmio aumenteranno notevolmente rendendo ancora più importante scegliere con attenzione le offerte luce e gas da sottoscrivere per tagliare la bolletta. In linea generale, il risparmio ottenibile dalle offerte luce e gas del mercato libero sarà maggiore al crescere dei consumi annui registrati in casa.

Una volta individuate le migliori tariffe luce e gas, è possibile procedere con la sottoscrizione online. Attivare nuove tariffe per le forniture energetiche è molto semplice e non prevede costi extra per gli utenti. La procedura da seguire è rapida. Una volta completata, inoltre, l’utente dovrà fare altro. Sarà sufficiente attendere il completamento delle procedure di attivazione della fornitura (effettuate dal fornitore) per iniziare a risparmiare.

Per il completamento della procedura di sottoscrizione online di nuove offerte luce e gas è sufficiente avere a disposizione:

il codice POD , per l’energia elettrica, ed il codice PDR , per il gas naturale; tali codici sono disponibili su precedenti bollette inviate dall’attuale fornitore e consentono di individuare in modo univoco la singola fornitura

, per l’energia elettrica, ed il codice , per il gas naturale; tali codici sono disponibili su precedenti bollette inviate dall’attuale fornitore e consentono di individuare in modo univoco la singola fornitura i dati anagrafici , il codice fiscale ed un documento di identità i n corso di validità dell’intestatario della fornitura

, il ed un n corso di validità dell’intestatario della fornitura le coordinate IBAN, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail

Una volta effettuati tutti i passaggi per l’attivazione, il cliente dovrà attendere il completamento delle procedure amministrative e tecniche da parte del nuovo fornitore. Durante tutta questa procedura, è importante sottolineare, non è necessario cambiare il contatore e non sono previste interruzioni per quanto riguarda l’erogazione dell’energia. La continuità della fornitura è garantita anche in caso di cambio di fornitore.

Le tempistiche di attivazione di una nuova fornitura dipendono da vari fattori. Solitamente, sono necessarie alcune settimane per il completamento del passaggio da un fornitore all’altro (sia per quanto riguarda il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero che per i passaggi tra fornitori del mercato libero). Il passaggio è automatico. Il cliente riceverà l’ultima bolletta del precedente fornitore e, successivamente, inizierà a ricevere le bollette del nuovo fornitore.

Le offerte del mercato libero per esercizi commerciali e imprese

Le forniture energetiche rappresentano una fonte di spesa considerevole per gli esercizi commerciali e le PMI. È fondamentale non trascurare, quindi, le soluzioni disponibili e sfruttare al massimo tutte le opzioni possibili per dare un taglio netto alle bollette anche per quanto riguarda la clientela business che, in valore assoluto, spende molto di più rispetto ai clienti domestici.

Per i clienti business è fondamentale scegliere le offerte analizzando nei minimi dettagli il costo dell’energia. Si tratta di un parametro fondamentale che determina l’effettiva convenienza di una singola tariffa. Ridurre al minimo tale fattore è fondamentale per minimizzare l’importo finale delle bollette di luce e gas. Solo in questo modo è possibile ottenere un risparmio significativo.

Per la clientela business alla ricerca di nuove opzioni di risparmio è possibile sfruttare il servizio di consulenza gratuita e senza impegno di SOStariffe.it per offerte luce e gas business. Tale servizio consente di agli utenti di orientarsi al meglio in un mercato pieno zeppo di soluzioni tariffarie.