Usa-Cina, tech war sui chip

Il nostro racconto della giornata.In primo piano il confronto delle strategie di Usa e Cina che si contendono la supremazia mondiale nella produzione di microchip avanzati.Il nostro Paese, invece, fa i conti con l’accelerazione dei prezzi del carrello della spesa: +9% nonostante un lieve calo del costo di luce e gas, secondo i dati Istat.Infine, in vigore da oggi il decreto Aiuti bis: per il bonus trasporti raddoppiate le risorse a 180 milioni di euro per il 2022.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.