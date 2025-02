L’AI spinge la domanda dei chip, ma le tensioni geopolitiche impatteranno sulla supply chain. Ecco perché

La crescente diffusione dell’AI generativa (Gen AI) sta alimentando la richiesta di chip sempre più avanzati. Tuttavia, tra tensioni geopolitiche, restrizioni commerciali e la corsa alla sovranità tecnologica, la capacità del settore di rispondere alla domanda è tutt’altro che scontata.

Lo rivela il nuovo report del Capgemini Research Institute, “The semiconductor industry in the AI era: innovating for tomorrow’s demands”, che spiega come l’AI sta trasformando l’intera filiera.

Secondo lo studio nei prossimi 12 mesi, la richiesta di chip AI, chip personalizzati e soluzioni con maggiore capacità di memoria è destinata a crescere. Per stare al passo, l’industria dovrà puntare su design innovativi, produzione sostenibile e investimenti in supply chain più resilienti, attraverso l’approvvigionamento interno e il nearshoring.

AI, 5G e IoT: la corsa ai chip su misura

L’AI generativa, insieme a tecnologie emergenti come il 5G, l’Internet of Things, i veicoli autonomi e l’AR/VR, sta spingendo la necessità di semiconduttori più potenti ed efficienti. Secondo il report, quasi il 60% delle aziende del settore ha già orientato la propria strategia per rispondere a queste nuove esigenze.

Nonostante i progressi tecnologici, l’offerta di chip fatica a tenere il passo: meno di tre aziende su dieci ritengono che la disponibilità attuale sia sufficiente.

Crescita record per i chip AI

Il 39% degli operatori del settore si aspetta che l’AI generativa guiderà la domanda di chip personalizzati nei prossimi due anni, mentre l’81% delle industrie a valle prevede un aumento della richiesta già entro l’anno.

Per far fronte a questa impennata, molti colossi della tecnologia stanno sviluppando chip su misura, riducendo la dipendenza dai fornitori esterni e ottimizzando prestazioni, efficienza e controllo sulla proprietà intellettuale. Nel frattempo, il settore dei semiconduttori continua a innovare con nuove architetture, litografia EUV, packaging 3D e chiplet, con un incremento del 10% nei budget per la ricerca e sviluppo nei prossimi due anni.

Anche l’AI sta entrando nei processi produttivi: quasi la metà delle aziende di semiconduttori utilizza già il machine learning per ottimizzare le proprie linee di produzione.

La sfida della resilienza e della sostenibilità

L’AI e il machine learning stanno spingendo la domanda di unità di elaborazione neurale (NPU) e GPU ad alte prestazioni, capaci di gestire calcoli complessi su grandi volumi di dati. Il 54% delle industrie a valle considera il miglioramento della potenza di calcolo tra le principali priorità del settore.

Ma la tecnologia non è l’unica sfida all’orizzonte. Sostenibilità, sicurezza e stabilità della supply chain sono al centro delle strategie future. Oggi solo il 40% delle aziende di semiconduttori si dice fiducioso nella resilienza della propria filiera. Per ridurre i rischi, il settore punta ad aumentare l’approvvigionamento interno dal 40% al 47% e a potenziare il nearshoring. Gli investimenti negli Stati Uniti cresceranno per il 74% delle aziende, mentre il 59% prevede di incrementare quelli in Europa.

La sostenibilità, infine, diventa un fattore chiave nelle scelte industriali: quasi il 60% delle aziende a valle punta su chip più ecologici, investendo in risparmio energetico, riciclo dell’acqua e materiali meno inquinanti.

L’industria dei semiconduttori si trova così a un bivio: da un lato, un mercato in forte espansione trainato dall’AI; dall’altro, la necessità di superare vincoli produttivi e geopolitici per garantire innovazione e competitività nel lungo periodo.

Per approfondire

Per leggere il report completo clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz