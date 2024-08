Ue, ok a 5 miliardi di aiuti dalla Germania per impianto chip di ESMC a Dresda

L’UE approva la proposta tedesca di creare una TSMC europea. Il governo tedesco fornirà 5 miliardi di euro in aiuti di Stato per consentire la creazione di una nuova joint venture per la produzione di semiconduttori.

L’UE approva la proposta tedesca di creare una TSMC europea. Il governo tedesco fornirà 5 miliardi di euro in aiuti di Stato per consentire la creazione di una nuova joint venture per la produzione di semiconduttori.

Si chiamerà ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company), il che è particolarmente appropriato dato che il produttore di chip leader a livello mondiale TSMC fa parte della JV, insieme alle società tedesche Bosch, Infineon e all’olandese NXP. L’aiuto è stato presentato per la prima volta un anno fa e la Commissione europea si è presa il tempo che le è tipico per approvare l’aiuto.

Ok agli aiuti

Il consistente aiuto concesso per il progetto, che costerà complessivamente 10 miliardi, è il più grande approvato finora ai sensi della legge europea sui chip e il primo in Germania.

Si tratta anche del primo progetto in Europa nell’ambito di TSMC, il più grande produttore di chip a contratto del mondo, e si prevede che migliorerà la resilienza dell’Europa se si dovesse ripresentare una carenza di chip del tipo sperimentato durante la pandemia di COVID.

“Si tratta di una vera situazione vantaggiosa per tutti noi”, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante una cerimonia a Dresda.

Semiconduttori questione centrale nella Ue

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che garantire l’accesso ai semiconduttori è una “questione centrale”per la Germania, mentre il ministro dell’Economia Robert Habeck ha affermato che il suo governo, che ha lottato con problemi di bilancio, farà tutto il possibile per garantire che il progetto entri in produzione in tempo nel 2027 come previsto.

“Questa misura tedesca da 5 miliardi di euro rafforzerà la capacità di produzione di semiconduttori in Europa, aiutandoci a realizzare la nostra transizione verde e digitale e creando opportunità di lavoro altamente qualificato”, ha detto il vicepresidente europeo responsabile della politica di concorrenza Margrethe Vestager. “Il modello aperto della misura garantirà un accesso diffuso a chip ad alta efficienza energetica, anche da parte di aziende più piccole e start-up, limitando al contempo qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza”.

Forse non tutti saranno d’accordo con la valutazione di Vestager. Quantità enormi di denaro pubblico vengono versate dai governi occidentali a chiunque conosca uno po’ di chip, nel tentativo di diversificare geograficamente la produzione di semiconduttori. Ciò è alimentato dall’ansia che un giorno la Cina possa invadere Taiwan, dove attualmente avviene la maggior parte della produzione di chip all’avanguardia.

Stabilimento ESMC a Dresda

Lo stabilimento di ESMC sarà situato a Dresda, dove Infineon ne ha già uno e dove GlobalFoundries, che presumibilmente sarà in diretta concorrenza con ESMC per le attività di fonderia, ha il suo stabilimento.

“Questo investimento a Dresda dimostra l’impegno di TSMC nel servire la capacità strategica e le esigenze tecnologiche dei nostri clienti, e siamo entusiasti di questa opportunità di approfondire la nostra partnership di lunga data con Bosch, Infineon e NXP”, ha detto CC Wei, CEO di TSMC, quando la JV è stata annunciata per la prima volta. “L’Europa è un luogo altamente promettente per l’innovazione dei semiconduttori, in particolare nei settori automobilistico e industriale, e non vediamo l’ora di dare vita a tali innovazioni sulla nostra tecnologia avanzata del silicio con il talento europeo”.

European Chips Act

Questa è la quarta ondata di aiuti di Stato approvati dalla CE sotto gli auspici dell’European Chips Act, con la maggior parte dei fondi finiti al produttore di chip franco-italiano STMicroelectronics, inclusa una nuova JV con GlobalFoundries in Francia. La STMicroelectronics opera anche nel settore industriale, quindi sembra che la strategia dell’UE sia quella di aumentare i punti di forza della regione in quest’area.

L’approvazione degli aiuti di Stato nell’ambito del Chips Act europeo da 43 miliardi di euro ha tardato ad arrivare, con solo i progetti della STMicroelectronics in Francia e Italia che in precedenza avevano ottenuto sovvenzioni.

Il più grande progetto europeo di chip ancora in attesa di approvazione è un impianto da 30 miliardi di euro progettato da Intel a Magdeburgo, in Germania, che quest’anno non verrà avviato come inizialmente previsto.

Il completamento dello stabilimento Intel, che sarebbe l’unico stabilimento europeo a produrre i chip per computer più avanzati, è previsto entro 4-5 anni dall’approvazione dell’UE.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz