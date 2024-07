Trump o Biden presidente, quali effetti sui titoli Tech?

Mancano appena cinque mesi alle presidenziali americane e cresce fra gli investitori la curiosità su come la presidenza di Trump o Biden potrebbe influire sui titoli tecnologici.

Il settore, che negli ultimi anni ha fatto la parte della star, potrebbe subire diverse oscillazioni a seconda dell’esito elettorale. Certo, un conto sarà un bis di Biden, un altro una rielezione di Trump.

Nel precedente mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, il mercato azionario ha vissuto un andamento impressionante.

Il Dow Jones Industrial Average ha reso il 56% durante la presidenza Trump, la migliore performance per qualsiasi presidente repubblicano dai tempi di Calvin Coolidge.

Sebbene sia Trump che Biden abbiano mostrato sostegno per il progresso delle capacità tecnologiche statunitensi, i loro metodi e i loro punti nodali differiscono in modo significativo. Ecco come possono comportarsi i titoli tecnologici sotto le loro presidenze:

Quale performance per il Tech con un Trump 2.0?

Le politiche di Trump solitamente favoriscono una rapida crescita industriale e una minore supervisione normativa, il che potrebbe avvantaggiare i titoli tecnologici a grande capitalizzazione nel breve termine.

Anche i titoli azionari, in particolare quelli del settore tecnologico, hanno guadagnato molto durante il mandato dell’ex presidente. Il Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), che comprende importanti titoli tecnologici pure-play, ha guadagnato il 179% durante il suo mandato.

Si prevede che un secondo mandato di Trump migliorerà la produzione nazionale di semiconduttori, un’area di intensa concorrenza con la Cina. UBS ha osservato che aziende come Applied Materials, KLA Corp, Intel e Texas Instruments potrebbero vedere un maggior supporto.

Il potenziale sostegno di queste aziende potrebbe far parte di una più ampia strategia di Trump volta a migliorare l’autosufficienza della nazione nei settori tecnologici critici.

Inoltre, è probabile che le iniziative di reshoring (rilocalizzazione) continuino, concentrandosi sulle tariffe per negoziare accordi migliori per i prodotti statunitensi.

Tuttavia, UBS ha sottolineato che Trump potrebbe favorire politiche fiscali per incentivare gli investimenti privati ​​rispetto ai finanziamenti pubblici diretti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Quale performance per il Tech con un Biden 2.0?

Al contrario, l’approccio di Joe Biden si è concentrato sulla regolamentazione e sui partenariati strategici, cercando al tempo stesso la crescita sostenibile e la sicurezza tecnologica.

Per cominciare, Biden ha compiuto sforzi legislativi significativi per promuovere l’industria tecnologica pura, in particolare attraverso il CHIPS and Science Act da 280 miliardi di dollari. Questo atto, che è stato progettato per migliorare la produzione nazionale di chip, ha incanalato milioni nella costruzione di nuove strutture.

Biden potrebbe anche concentrarsi sui controlli delle esportazioni e sulla supervisione normativa, in particolare per quanto riguarda le questioni relative all’intelligenza artificiale e all’antitrust. Le sue politiche potrebbero anche sfidare le aziende tecnologiche statunitensi sulle questioni antitrust e dare l’esempio sullo sviluppo della sicurezza dell’IA richiedendo alle agenzie federali di seguire le linee guida sull’uso dell’IA.

E i grandi titoli tecnologici?

Aziende come Amazon, Apple, Microsoft, Meta (casa madre di Facebook e Instagram) e Alphabet (casa madre di Google) hanno registrato ottimi rendimenti sotto entrambe le amministrazioni, ma l’approccio alla regolamentazione e il sostegno ricevuto è stato notevolmente diverso.

Mentre l’amministrazione Trump potrebbe allentare i lacci normativi su tecnologie come l’intelligenza artificiale, portando a rapidi progressi ma potenziali lacune di supervisione, l’approccio di Biden è stato quello di collaborare con le aziende tecnologiche per garantire uno sviluppo sicuro dell’intelligenza artificiale.

Produttori di chip

Gli impressionanti guadagni azionari di Nvidia, spesso citati come punto di riferimento, sono stati in gran parte guidati dalle decisioni e innovazioni aziendali strategiche della società piuttosto che dalle politiche specifiche della Casa Bianca.

Tuttavia, l’ambiente tecnologico più ampio modellato dalle politiche presidenziali gioca un ruolo significativo nelle attività dei produttori di chip, che sono cresciuti enormemente nell’ultimo anno e mezzo.

In caso di presidenza Trump, gli strateghi di Portfolio Wealth Advisors hanno previsto restrizioni commerciali più aggressive con la Cina, che potrebbero portare a interruzioni della catena di approvvigionamento.

La natura imprevedibile del tycoon potrebbe portare a bruschi cambiamenti politici, come il blocco delle vendite di Nvidia in Cina, con implicazioni di vasta portata per l’intero settore tecnologico.

Indipendentemente dall’esito elettorale, il prossimo presidente degli Stati Uniti dovrà guidare in modo decisivo la politica del paese in materia di tecnologia digitale. L’ex presidente della FCC Tom Wheeler ha avvertito che senza una forte leadership statunitense, l’Europa potrebbe dominare il panorama normativo tecnologico.

L’Unione Europea ha già implementato l’EU AI Act e sta procedendo con il Digital Markets Act e il Digital Services Act, stabilendo standard rigorosi per le piattaforme digitali, come da Wheeler.

