Ubisoft punta nuovamente sulle start-up insieme a Station F

Ubisoft ha annunciato la seconda stagione del suo programma di incubazione di start-up presso Station F.

Sponsorizzato da Alain Corre, direttore esecutivo dei territori EMEA di Ubisoft, il programma di quest’anno si concentrerà sulla realtà aumentata e sull’intereszione tra tecnologia blockchain e intrattenimento.

Mimesys, una delle quattro start-up, sta lavorando su sistemi di comunicazione a lunga distanza tramite meeting olografici in realtà aumentata e virtuale. Tra i progetti di Panda Guide, invece, figura un visore di realtà aumentata per utenti con disabilità visive. Il progetto di iExec prevede la realizzazione di un’infrastruttura cloud virtuale con possibili applicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. Azarus, infine, mira a sviluppare protocolli e soluzioni destinate specificamente all’industria videoludica.

“Anche se siamo nel settore da oltre 30 anni e abbiamo al momento più di 13.000 impiegati, non abbiamo dimenticato di aver iniziato la nostra avventura come start-up”, ha commentato Alain Corre”. Oltre al programma presso Station F, in Francia, Ubisoft gestisce programmi simili in Canada e Germania.