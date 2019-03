Uber, da Softbank e Toyota 1 miliardo di dollari per la guida autonoma

Un gruppo di investitori guidati da SoftBank e Toyota è in trattative per investire almeno 1 miliardo di dollari nell'unità di auto-guida di Uber, un settore dell'azienda che avrebbe a oggi un valore oscillante tra i 5 e i 10 miliardi di dollari.

La divisione di auto a guida autonoma di Uber presto potrebbe avere un’accellerata.

Un consorzio guidato da Softbank è in trattative per investire 1 miliardo di dollari o più nella divisione di auto autonome di Uber. Tale investimento potrà aiutare l’azienda in vista dell’offerta pubblica iniziale (Ipo) per la quotazione in Borsa prevista nei prossimi mesi.

La notizia è stata segnalata per la prima volta dal Wall Street Journal, secondo cui un Toyota sarebbe stato coinvolto nelle discussioni.

L’accordo valuterà l’unità di guida autonoma di Uber con un valore che oscilla tra i 5 e i 10 miliardi di dollari.

Inoltre la nuova iniezione di denaro dovrebbe anche contribuire al valore complessivo di Uber – che sta preparandosi al debutto sul mercato azionario, probabilmente a settembre di quest’anno – e che potrebbe superare complessivamente i 100 miliardi di dollari.

Uber sta guidando gli sforzi della società per sviluppare la propria tecnologia di auto-guida per cercare di tener testa ai rivali.

Ma la sua divisione, come altre protagoniste, soffre ingenti perdite e investitori e analisti hanno di recente aumentato le pressioni sul chief executive Dara Khosrowshahi.

Nel 2018, Uber smise di testare le sue auto a guida automatica per nove mesi dopo che uno dei suoi veicoli uccise un pedone in Arizona.

Softbank è già il più grande investitore di Uber, dopo un investimento di 1,25 miliardi di dollari nel gennaio 2018 che gli ha dato il controllo di circa il 15% della società.