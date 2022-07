Twitter down in mezzo mondo

Problemi di accesso a Twitter dagli USA al Brasile, dal Regno Unito all’Italia

Non è proprio un buon momento per la piattaforma di microblogging più celebre al mondo, Twitter. Dall’ora di pranzo italiana, infatti, in mezzo mondo si sono segnalati diversi problemi tecnici, sia di accesso agli account, sia di gestione dei tweet.

Secondo Downdetector, ci sono state quasi 55 mila segnalazioni provenienti in larga parte dagli Stati Uniti, 40 mila circa dal Regno Unito, altre decine di migliaia dal Messico al Brasile, fino all’Italia.

Le criticità hanno riguardato sia le app da smartphone (54%), indifferentemente Android o iOS, sia da pc o altri device, quindi sul sito web (32%).

Nessuna spiegazione al momento

Non ci sono spiegazioni ufficiali sul disservizio, semplicemente molti utenti hanno ricevuto un messaggio standard del tipo: “Errore, al momento non è possibile recuperare i tweet, prova più tardi”.

Some of you are having issues accessing Twitter and we’re working to get it back up and running for everyone. Thanks for sticking with us. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022

Non c’è una comunicazione ufficiale da parte del social, ma lo status dashboard è fisso su “tutti i sistemi sono operativi e funzionanti”.

Poi alle 15:10 è arrivato il post di Twitter Support, che recitava: “Alcuni di voi stanno riscontrando problemi di accesso a Twitter, stiamo lavorando per ripristinare il servizio“.

Al momento sembra che il disservizio si stia risolvendo rapidamente.

Il momento no di Twitter

L’ultimo caso di disservizio generale che ha colpito Twitter è avvenuto a febbraio scorso.

Come detto, non è un buon periodo per Twitter, con il caso Elon Musk ancora aperto.

Ieri presso la corte della cancelleria del Delaware, gli avvocati del social media hanno fatto causa al patron di Tesla, chiedendo che siano rispettati fino in fondo gli accordi presi a fine aprile per l’acquisto del social network con sede a Market Street, per la cifra di 44 miliardi di dollari.