Pa digitale, il ministro Tria: ‘Sogei punto di riferimento per la digital transformation del Paese’

Digitalizzazione e sicurezza informatica sono tra le priorità per il rilancio della competitività e della crescita del Paese, gli occhi puntati sulla Pubblica Amministrazione.

In quest’ottica il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha visitato questa mattina la sede della Sogei, la società partecipata al 100% dal MEF che, da oltre quarant’anni, riveste un ruolo strategico nel settore e che oggi affronta le sfide della trasformazione digitale attraverso una rinnovata vision aziendale.

Il Ministro, accompagnato in questa sua prima visita dal Capo di Gabinetto Luigi Carbone e da una delegazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato accolto dal Presidente Biagio Mazzotta e dall’Amministratore delegato Andrea Quacivi insieme al top management dell’Azienda.

Il ministro Giovanni Tria nella sede di Sogei

Tria ha manifestato apprezzamento per i progetti e l’operato di Sogei e per il suo ruolo di abilitatore permanente della PA digitale e punto di riferimento dell’intero ecosistema pubblico che, in quanto Polo Strategico Nazionale, è in grado di garantire il mantenimento dei più elevati standard di qualità e di sicurezza delle informazioni e delle infrastrutture hardware e software a supporto dei servizi erogati.

Andrea Quacivi ha indicato le tre linee strategiche su cui sarà focalizzata l’azione della società nel prossimo triennio: articolazione del Modello operativo, accelerazione sull’Innovazione e attenzione al Valore delle Persone.

L’AD ha inoltre presentato al Ministro il nuovo Piano di business, orientato a realizzare e sviluppare progetti altamente strategici per il Paese, attraverso un nuovo modello di collaborazione con le Istituzioni e i propri clienti con l’obiettivo di conferire ai nuovi servizi digitali previsti il più alto livello di efficacia dell’azione amministrativa e di benefici per i cittadini.

L’ incontro ha rappresentato una significativa occasione di riflessione e approfondimento sugli scenari evolutivi della trasformazione digitale del Paese e sulle nuove sfide che vedranno coinvolta Sogei per il miglioramento della qualità e della semplificazione dei servizi a cittadini, imprese e istituzioni.