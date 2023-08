Lepida supporta la Regione come soggetto attuatore, evolvendo l’attuale gateway e realizzando un punto di accesso regionale per fornire al Ministero i dati nel formato NETEX, standard di riferimento europeo per lo scambio dei dati del trasporto pubblico.

Lepida è impegnata da tempo nel progetto Travel Planner regionale, il cui obiettivo è la raccolta di dati di infomobilità forniti dalle aziende di trasporto regionale per una gestione centralizzata e successiva distribuzione in formato GTFS.

I dati di interesse riguardano le informazioni relative alla programmazione degli orari degli autobus, gli aggiornamenti inviati in tempo reale degli orari stimati di arrivo alle fermate e la posizione esatta del mezzo di trasporto.

Fino ad oggi il principale utilizzatore di questi dati è stato Google che permette la visualizzazione sulle proprie mappe dei percorsi e delle posizioni degli autobus regionali.

Dalla fine dello scorso anno, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di evolvere questo gateway regionale, in coerenza a quanto definito a livello europeo e declinato a livello nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, partecipando al progetto Mobility as a Service for Italy.

Lepida supporta la Regione come soggetto attuatore, evolvendo l’attuale gateway e realizzando un punto di accesso regionale per fornire al Ministero i dati nel formato NETEX, standard di riferimento europeo per lo scambio dei dati del trasporto pubblico.

In questa prima fase, la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto la convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l’impegno di implementare il Regional Access Point (RAP).

Il primo passo progettuale riguarda il livello 1 del NETEX, cioè fornire i dati statici sulle infomobilità relativamente alle località e agli itinerari del trasporto pubblico.

Questo rappresenta il primo tassello di un progetto sfidante per fornire agli utenti un’esperienza di mobilità integrata dalla pianificazione dei viaggi ai pagamenti.