Gli investimenti in trasporti green stanno accelerando la transizione ecologica ed energetica, ma non ovunque allo stesso modo, in termini di offerta di servizi pubblici a zero emissioni, di stazioni di ricarica, di incentivi per veicoli a basso impatto ambientale, di obiettivi zero emissioni e di phase out dei combustibili fossili.

Lo studio sulla transizione ecologica dei trasporti in Europa

I trasporti pubblici sono un servizio essenziale per un Paese moderno, avanzato e civile. Ecco perché è fondamentale renderli a impatto ambientale zero, grazie alle nuove tecnologie oggi disponibile, che consentono di tagliare drasticamente le emissioni inquinanti, consumando meno e migliorando la qualità della vita in città.

Secondo un nuovo studio Heliox, in Europa l’attenzione verso lo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico green e a zero emissioni sta certamente crescendo, come la mobilità privata green, ma non ovunque nello stesso modo.

Stando ai dati raccolti, i Paesi europei più avanzati, in termini di mobilità elettrica e alternativa, di diffusione dei punti di ricarica, di trasporti pubblici a zero emissioni, di incentivi all’acquisto di veicoli ecologici, di obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica, nonché di zero emissioni e phase out dei combustibili fossili, sono l’Olanda, la Svezia e la Germania.

Olanda, Svezia e Germania Paesi leader

L’Olanda, in testa alla classifica, con il 73% della transizione energetica ed ecologica nei trasporti completata, si caratterizza per l’elevata offerta di trasporti pubblici e di trasporti pubblici green; per la disponibilità di una rete di ricarica per veicoli elettrici diffusa e facilmente accessibile; per un’efficace politica di incentivi per l’acquisto di veicoli ad alta sostenibilità ambientale; obiettivi di emissioni zero e di phase out dei combustibili fossili.

Qui è stata registrata la più grande infrastruttura di stazioni caricabatterie per veicoli elettrici, con più di 90.000 punti ricarica, con un obiettivo ambizioso per diventare carbon neutral entro il 2050 e per raggiungere il 100% delle vendite di veicoli a zero emissioni entro il 2030 (il phase out di benzina e diesel).

Segue il Lussemburgo, con dati piuttosto simili, quindi la Svezia, che ha una minore diffusione dei punti di ricarica, ma una politica più decisa di incentivi all’acquisto di veicoli ecologici. Quest’ultimo punto in particolare è stato sviluppato ancora di più dalla Germania, che appare più timida pe quel che riguarda le date di abbandono del carbone e dei carburanti inquinanti.

La situazione negli Stati Uniti: al Top c’è la California

Lo studio esamina la situazione anche negli Stati Uniti e qui è risultato che California, New York, Washington, il Distretto di Columbia e il Massachusetts sono i più impegnati in iniziative e infrastrutture di trasporto verde.

“La California ha dimostrato un impegno sia per rendere più verde il trasporto pubblico che per promuovere l’uso di veicoli passeggeri verdi attraverso incentivi economici, disponibilità di caricatori e obiettivi netti zero”, si legge nel commento ai dati.

Los Angeles, come i Paesi Bassi in Europa, ha fissato un obiettivo ambizioso per diventare carbon neutral, e per il 100% delle vendite di veicoli a zero emissioni, entro il 2030.

Un altro Stato leader in questa speciale classifica dei trasporti e della mobilità più green è infine New York, dove è stato annunciato l’impegno di installare 50.000 punti ricarica per auto elettriche entro il 2030.