Al via il ciclo di seminari organizzati dalla Scuola nazionale di amministrazione digitale (SNAD) per promuovere una riflessione sul fabbisogno formativo delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese che consentirà di supportare i processi innovativi che si svilupperanno a partire dal Next Generation EU.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) individua nella trasformazione digitale dell’organizzazione del lavoro e dei servizi da erogare a cittadini e imprese la chiave di volta per la crescita e la sostenibilità economica. Per supportare la trasformazione digitale e rendere concreto ed operativo il PNRR è necessario formare cittadini, decisori pubblici, dirigenza e dipendenti delle PA. La Scuola nazionale di amministrazione digitale (SNAD) ha promosso nei giorni 17/18 maggio una riflessione generale sul fabbisogno formativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la trasformazione digitale.

Nei giorni 14, 15, 16 giugno (ore 16/18) saranno presentati i profili professionali necessari per il transito verso le amministrazioni pienamente digitali.

Programma del 14 giugno 2021, ore 16-18

1. Come informare/formare i cittadini sui diritti digitali, sulle fonti normative in rete e sui servizi in rete

2. Il responsabile del sito web di un’amministrazione pubblica

Donato A. Limone, Direttore della Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale (SNAD), Unitelma Sapienza.

3. Il responsabile della formazione, della gestione, della conservazione dei documenti informatici. Le linee guida Agid del 10.9.2020

Giulio Pascali, avvocato, esperto e docente di diritto dell’informatica, SNAD, Unitelma Sapienza.

4. Il titolare del trattamento e della protezione dei dati personali

5. Il responsabile della protezione dei dati personali

Wanda D’Avanzo, professore di Trattamento e protezione dei dati personali, Unitelma Sapienza.

Programma del 15 giugno 2021, ore 16-18

6. Il responsabile dei procedimenti amministrativi digitali

Santo Gaetano, avvocato, esperto e docente di diritto dell’informatica, SNAD, UnitelmaSapienza.

7. Competenze digitali di base per la PA: il Syllabus

Pasquale Luigi Di Viggiano, esperto e docente di tecnologie ict, SNAD, Unitelma Sapienza

Programma del 16 giugno 2021, ore 16-18

8. Il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco e il Responsabile della transizione digitale: una nuova visione dell’ente locale.

Sara Sergio, docente di diritto delle autonomie locali, UnitelmaSapienza. 9. Competenze digitali in sanità

Enzo Chilelli, esperto e docente di sanità digitale, UnitelmaSapienza, SNAD.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli interessati. Per registrarti clicca qui. (entro il 12 giugno 2021)

Per informazioni snad@unitelmasapienza.it