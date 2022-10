Transizione energetica, Enel Green Power lancia il portale “Gigawhat?”

All’interno del portale, nato per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, troverà spazio anche “Scintille”, una serie di podcast in italiano, inglese e spagnolo, disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio, creata in collaborazione con Francesca Cavallo, coautrice della serie bestseller “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”.

Spiegare ai più giovani cos’è la transizione energetica, l’importanza dell’elettrificazione legata alle fonti energetiche rinnovabili e la centralità attuale e futura dello sviluppo ecosostenibile, sono i pilastri su cui poggia il il nuovo portale “Gigawhat?” di Enel Green Power che si rivolge alla Z Generation.

“Gigawhat?” nasce dalla volontà sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale. Il design, la grafica e i contenuti hanno l’obiettivo di catturare l’attenzione dei ragazzi e delle ragazze per appassionarli alle sfide della transizione energetica. Il tono di voce è sempre diretto e positivo, con un approccio ai contenuti estremamente concreto che aiuti anche a diminuire l’eco-ansia, ossia quella preoccupazione diffusa legata al futuro del pianeta.

All’interno del portale sarà presente anche una sezione speciale dove troverà spazio “Scintille – Il Futuro dell’Energia!”, una serie di podcast creati in collaborazione con Francesca Cavallo, attivista, imprenditrice e coautrice serie bestseller “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”. L’iniziativa editoriale si articola in sei puntate e disegna un viaggio nei luoghi affascinanti in cui si produce una delle risorse più preziose che abbiamo: l’energia.

“Crediamo profondamente che il dialogo e coinvolgimento dei giovani sia la chiave per accelerare il raggiungimento dei target di sostenibilità. Il momento per costruire una narrazione corale e positiva della transizione energetica che renda protagoniste le nuove generazioni è adesso”, ha dichiarato Antonella Santilli, Head of Communications di Enel Green Power.

“Penso che sia necessario smettere di rappresentare la transizione ecologica come una punizione e che sia fondamentale raccontarne gli aspetti che la rendono la sfida più ambiziosa ed entusiasmante mai affrontata dall’umanità”, ha dichiarato Francesca Cavallo.

Gli episodi del podcast verranno pubblicati dal 20 Ottobre anche sulle principali piattaforme di streaming audio, con versioni in italiano, inglese e spagnolo, e sul sito di Enel Green Power.

Nel progetto, oltre a Francesca Cavallo, che presta la sua voce per la versione italiana, sono state coinvolte rispettivamente per la serie inglese e quella spagnola: Ann Makosinski, inventrice canadese e promotrice internazionale della formazione STEM per le ragazze, riconosciuta come Forbes 30 under 30, e Xóchitl Guadalupe Cruz che,​ a soli 8 anni, ha progettato e realizzato uno scaldabagno solare solo con materiali riciclati, diventando la prima bambina a vincere il Women’s Recognition Award dell’Instituto de Ciencia Nuclear della Universidad Nacional Autónoma de México.