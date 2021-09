Reputazione online dei manager, la classifica italiana

Pubblicata la nuova classifica Top Manager Reputation agosto 2021, l’Osservatorio permanente di Reputation Science sulla reputazione online dei vertici delle aziende attive in Italia.

Al primo posto si conferma l’amministratore Delegato del Gruppo ENEL, Francesco Starace, seguito al secondo posto dall’amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi, e al terzo l’amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.

Si tratta di un Osservatorio che esamina ogni mese il trend della reputazione online delle figure principali dell’imprenditoria e dell’industria italiane, con tanto di scheda professionale aggiornata per ogni manager in classifica.

Come spiegato dall’Osservatorio steso, l’ecosistema online è un territorio partecipativo, dove chiunque può contribuire, tutti i segnali si sommano e si fondono creando una realtà spesso diversa da quella dei media tradizionali.

I contenuti non hanno visibilità per un tempo limitato, come nel caso della carta stampata, ma sono persistenti. L’osservatorio Top 100 Manager nasce per cogliere questo flusso multimediale e per identificare la reale percezione delle figure di responsabilità e dell’impatto delle scelte strategiche delle aziende che guidano.

Solo 13 donne su 100 posizioni

La Top Ten di questo particolare ranking nazionale si completa con il quarto posto di John Elkann, Presidente del Gruppo Stellantis, il quinto di Giorgio Armani, fondatore dell’omonima casa di moda, il sesto posto di Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, il settimo di Leonardo Del Vecchio, Fondatore e Presidente Esecutivo di Luxottica, l’ottavo di Urbano Cairo, Amministratore Delegato e Presidente di Cairo Communication, il nono di Marco Alverà, CEO di Snam, e il decimo di Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

La prima donna manager in classifica si incontra molto più giù, con il 21° posto di Miuccia Prada, Amministratore Delegato di Prada.

Altre figure apicali femminili le troviamo in ordine sparso nella parte centrale e finale della classifica, come Cristina Scocchia al 27° posto, Amministratore Delegato di KIKO, Patrizia Grieco al 41°, Presidente di MPS, Elisabetta Franchi al 43° posto, Fondatrice e Presidente di Betty Blue, Marina Berlusconi al 47°, Presidente di Fininvest.

In totale solamente 13 donne su 100 Top Manager in Italia, un po’ pochino, segnale chiaro che c’è ancora molto da lavorare in termini di pari opportunità e di inclusione, anche all’interno del management aziendale.