Tokenizzazione dei pagamenti, verso un trilione di transazioni entro il 2026

Tokenizzazione dei pagamenti

Un nuovo Rapporto pubblicato da Juniper Research ha stimato che la tokenizzazione dei pagamenti potrebbe raggiungere e superare i 1000 miliardi di transazioni entro il 2026.

Un salto in avanti, rispetto alle 680 miliardi di transazioni attese entro la fine del 2022, per una crescita del 58% secondo i ricercatori.

Quando si parla di tokenizzazione dei pagamenti ci si riferisce ad un sistema che per tutelare i dati sensibili di una carta di credito, ad esempio, li sostituisce con un codice criptato, il token, unico e identificativo.

Dati sensibili al sicuro

Durante ogni transazione viene impiegato il token al posto dei dati, che in questo modo non sono esposti a minacce informatiche o di altra natura, soprattutto nel settore dei pagamenti digitali e su piattaforme ecommerce.

Avendo salvato i dati di pagamento delle nostre carte, grazie al token è possibile eseguire transazioni economiche rapide e comode, per ogni acquisto online e digitale, senza dove ogni volta inserire da capo codici e password.

L’affermazione di questo metodo di pagamento è stata dovuta anche alla diffusione delle soluzioni di pagamento “one-click”, cioè transazioni immediate che per essere completate hanno bisogno di un solo passaggio, il classico click.

Un metodo di pagamento che crescerà del 74% entro i prossimi quattro anni, proprio grazie agli acquisti ecommerce, sia da desktop, sia da mobile.

Pagamenti IoT

All’interno di questo sistema ci sono poi i pagamenti dell’Internet of Things (IoT), che entro i prossimi cinque anni dovrebbero raggiungere il numero di 19 miliardi a livello mondiale, con una crescita del +400% rispetto ai 3,8 miliardi di transazioni stimate per l’anno in corso.

Questi sono dispositivi connessi in rete, dotati di soluzioni di intelligenza artificiale (ma anche blockchain), che possono eseguire pagamenti immediati senza intervento umano, come le tecnologie indossabili o wearable, i sistemi Machine-to-Machine (M2M), gli smart and connected product.

I vantaggi della tokenizzazione dei pagamenti sono diversi, secondo gli studiosi, dalla maggiore sicurezza informatica e digitale al risparmio sui costi di gestione e di servizio, dal pagamento ‘one-click’ alla protezione dei dati sensibili del nostro conto corrente.