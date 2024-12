Le aziende di telecomunicazioni stanno costruendo e implementando le proprie strategie di AI, investendo in competenze, tecnologie e partnership per sfruttare il potenziale, per migliorare l'efficienza, ridurre i costi, accrescere l'esperienza del cliente e creare nuove opportunità di business. Non mancano però le sfide da affrontare. Scarica il Report.

Lo studio sull’AI nel mondo delle Tlc

La maggior parte delle principali aziende Tlc a livello mondiale ha da tempo annunciato o avviato una strategia di intelligenza artificiale (AI), ma l’implementazione varia considerevolmente da Paese a Paese e con essa i risultati raggiunti.

“The AI-Native Telco Strategies Report” di Telecom TV cerca di capire perché lo scenario internazionale mostra una così alta variabilità ed esplora l’impatto dell’IA sulle operazioni quotidiane, il ruolo della creazione di team dedicati a questa tecnologia, le collaborazioni con i principali fornitori di servizi cloud e le sfide future.

Vengono inoltre analizzate le percezioni dei dipendenti e dei professionisti del settore riguardo al rischio, non indifferente, di una consistente perdita di posti di lavoro a causa dell’automazione, senza dimenticare l’importanza dell’AI per lo sviluppo di nuovi servizi e modelli di business.

Un terzo delle imprese non ha una strategia AI certa e definitiva

Il 70% delle aziende di tlc ha una strategia di intelligenza artificiale ben definita. Questo dato proviene da un sondaggio condotto nel novembre 2024 su oltre 45 aziende di telecomunicazioni in tutto il mondo.

Tuttavia, è importante notare che il 13% delle aziende intervistate ha dichiarato di non avere una strategia di intelligenza artificiale ben definita, mentre il 17% non era sicuro. Questo indica che, nonostante l’ampia diffusione dell’AI nel settore, non tutte le aziende di telecomunicazioni hanno ancora formalizzato un approccio strategico all’utilizzo di questa tecnologia.

La costruzione di una strategia AI

Di seguito l’analisi proposta dal Report di come le aziende di tlc stanno costruendo e implementando le proprie strategie di IA, basata sui dati forniti. Sebbene una strategia definita sia importante, la sua implementazione è fondamentale.

Il 76% delle aziende di telecomunicazioni ha un dirigente responsabile per la strategia di IA, mentre il 16% non ne ha uno.

Avere un responsabile per l’IA non garantisce una strategia di successo, e alcuni esperti ritengono che non sia strettamente necessario.

Il 72% delle aziende di tlc ha un team di IA dedicato, il 25% non ne ha uno e il 3% non è sicuro.

L’uso dell’AI sta influenzando significativamente le operazioni quotidiane delle aziende di telecomunicazioni, con solo il 2% che afferma di non subire alcun impatto.

Il 26% delle aziende di telecomunicazioni afferma che questa tecnologia sta influenzando “in modo abbastanza significativo” le operazioni, il 39% afferma che sta “cambiando un numero crescente di processi” e il 22% afferma che sta influenzando “solo alcuni processi“.

L’IA è considerata un elemento rivoluzionario per il settore Tlc

Le aziende di telecomunicazioni stanno passando dall’utilizzo dell’apprendimento automatico di base (ML) all’implementazione di soluzioni di AI più avanzate, come modelli di dati personalizzati e soluzioni di intelligenza artificiale generativa (GenAI).

Le capacità di soluzioni AI moderne promettono non solo una maggiore efficienza della rete e un’esperienza dell’utente abbonato migliorata, ma anche una ridefinizione del ruolo dell’operatore di telecomunicazioni.

Sfide e Opportunità

Le aziende di telecomunicazioni devono affrontare sfide nell’implementazione della tecnologia, tra cui la definizione di strategie chiare, l’identificazione di casi d’uso con risultati aziendali tangibili e la trasformazione operativa e aziendale.

La creazione e il lancio di soluzioni di AI possono richiedere trasformazioni significative, in particolare nei sistemi che dipendono da infrastrutture legacy.

Nuove rotte di commercializzazione e nuovi servizi

L’AI offre alle aziende di telecomunicazioni numerose opportunità di crescita, tra cui una migliore pianificazione e gestione della rete, maggiore efficienza dei costi, utilizzo più efficiente dei dati, maggiore produttività, migliore esperienza del cliente, automazione e capacità di prevedere le tendenze del traffico e gli aggiornamenti della rete.

La tecnologia, si legge nello studio, potrebbe essere rivoluzionaria come l’introduzione dello smartphone per il settore delle telecomunicazioni.

Le aziende di telecomunicazioni devono garantire che l’utilizzo dell’AI rimanga etico e rispettoso delle attività umane, senza sostituirle completamente.

I vantaggi per le Tlc

Il principale vantaggio dell’intelligenza artificiale per le aziende di telecomunicazioni, come evidenziato dai risultati del sondaggio, è la sua capacità di migliorare significativamente le operazioni di rete. Il 92% degli intervistati prevede che l’IA avrà un impatto positivo in questo settore nei prossimi tre anni.

Le aziende di telecomunicazioni riconoscono i seguenti vantaggi dell’AI:

miglioramento del coinvolgimento del cliente: il 75% degli intervistati prevede un miglioramento significativo in questo ambito grazie all’AI;

maggiore efficienza interna, con il 73% degli intervistati che prevedono miglioramenti significativi;

aumento dell’efficienza energetica, il 63% degli intervistati prevede miglioramenti significativi;

sviluppo di nuovi servizi generatori di entrate, l’86% degli intervistati ritiene che l’ia possa contribuire a questo obiettivo;

riduzione significativa dei costi operativi: con l’82% degli intervistati convinti di questa possibilità.

Mentre l’ottimizzazione della rete rimane il punto focale, è chiaro che le aziende di telecomunicazioni vedono nell’IA un potente strumento per migliorare diversi aspetti del loro business, dalla soddisfazione del cliente all’efficienza operativa.

Il ruolo dei partner

Il 56% delle aziende di telecomunicazioni ritiene di poter essere un innovatore nella modellazione del futuro sviluppo e utilizzo di strumenti e tecnologie di AI, mentre il 38% si vede come un utilizzatore piuttosto che come un influencer del mercato.

Solo il 40% ritiene essenziale collaborare con gli hyperscaler (AWS, Azure, Google Cloud) per le proprie strategie di AI, mentre il 55% ritiene che tali partnership possano essere utili ma non essenziali.

Impatto sul personale

L’89% del personale delle aziende di telecomunicazioni utilizza gli strumenti di AI nel proprio ruolo, più di quanto facesse un anno fa.

Il 70% delle aziende ritiene di dover assumere più personale con comprovate competenze di sviluppo di questa tecnologia.

Per questa voce, le principali sfide per le aziende di telecomunicazioni nell’era dell’AI sono: la ricerca di talenti/competenze, la gestione dei dati, la comprensione delle capacità dell’IA, la trasformazione della cultura aziendale, il tenere il passo con l’innovazione dell’IA, la sicurezza e la regolamentazione.

Sebbene il 44% preveda che l’aumento dell’utilizzo dell’AI porterà a riduzioni di personale, solo il 3% del personale si sente minacciato nel proprio ruolo.

Nuove opportunità di business per le Tlc

L’86% delle aziende di telecomunicazioni ritiene che l’intelligenza artitificiale possa aiutare a sviluppare nuovi servizi generatori di entrate.

Il 63% crede che la maggiore opportunità di business per le aziende di telecomunicazioni si trovi nel mercato aziendale, mentre il 23% si concentra sul mercato consumer.

L’82% ritiene che l’AI possa contribuire a ridurre significativamente i costi operativi.

AI nel futuro delle Tlc

Il 72% delle aziende di telecomunicazioni ritiene che trarrebbe vantaggio dallo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) specifici per le proprie esigenze di GenAI, mentre solo il 17% ritiene che i modelli sviluppati da aziende specializzate in IA siano sufficienti.

L’81% delle aziende di telecomunicazioni ritiene che le future reti di comunicazione dovrebbero essere progettate per supportare sia l’IA che i carichi di lavoro dei servizi di comunicazione, come previsto dall’AI-RAN Alliance.

