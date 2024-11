Il 5G e l’AI coesisteranno grazie alle AI-RAN

Negli scorsi giorni SoftBank e Nvidia hanno presentato AI-RAN, una nuova tecnologia che integra intelligenza artificiale e connettività 5G all’interno delle stazioni radio base. Tradizionalmente, queste infrastrutture gestiscono esclusivamente il traffico di rete mobile, lasciando gran parte della loro capacità inutilizzata; con AI-RAN, invece, le stazioni radio base vengono trasformate in piattaforme multiuso.



Le tecniche di virtualizzazione consentono, infatti, di sostituire l’hardware specializzato con GPU generiche e software flessibile, capace di supportare sia le funzioni di rete mobile sia operazioni di calcolo per l’AI. Questo approccio elimina l’inefficienza delle reti tradizionali, sfruttando appieno le risorse disponibili anche durante i periodi di bassa domanda, aprendo inoltre così nuove opportunità di monetizzazione per gli operatori.



SoftBank prevede il lancio di AI-RAN entro il 2026, segnando un passo importante verso reti mobili più intelligenti e sostenibili.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz