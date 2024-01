Via libera del Governo alla cessione di NetCo al fondo americano KKR. Previste prescrizioni per garantire 'la supervisione allo Stato di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza, la difesa e la strategicità della rete e dei relativi asset'.

Come previsto Tim, nell’ambito delle attività propedeutiche alla cessione di NetCo a KKR, e in seguito alla firma del contratto di transazione con Optics BidCo – controllata da da KKR – ha comunicato questa mattina prima dell’apertura di borsa di aver ricevuto il via libera all’esecuzione dell’operazione medesima ai fini della normativa Golden Power. Il titolo in mattinata guadagnava il 2,43% a 29 centesimi.

Il provvedimento autorizzativo, con il quale il Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali nella sola forma delle prescrizioni, ha fatto propri gli impegni presentati nel corso del procedimento.

“Si tratta di impegni ritenuti dal Governo pienamente idonei a garantirne la tutela degli interessi strategici connessi agli asset oggetto dell’operazione”, si legge nella nota aziendale.

A stretto giro anche Palazzo Chigi ha commentato la situazione con una nota: “Il via libera con prescrizioni da parte del Governo italiano alla vendita della rete Tim al fondo infrastrutturale statunitense Kkr rappresenta un ulteriore e fondamentale step nell’operazione di acquisizione di NetCo (società che detiene sostanzialmente tutte le infrastrutture di rete fissa di Tim), a tutela dell’interesse nazionale e a garanzia del controllo statale sugli asset strategici della rete primaria di telecomunicazione”, si legge in una nota.

Palazzo Chigi: ‘Ruolo del Governo nelle scelte strategiche’

Si prevede, fa sapere Palazzo Chigi, “un ruolo del Governo nella definizione delle scelte strategiche, vengono assicurati tutti i presidi essenziali e garantita la supervisione allo Stato di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza, la difesa e la strategicità della rete e dei relativi asset. La delibera del Consiglio dei ministri – inoltre – recepisce nelle prescrizioni gli impegni che le parti hanno assunto a cominciare dalla creazione dell’organizzazione di sicurezza, dalla nomina del preposto di cittadinanza italiana, dalla competenza esclusiva su tutte le questioni incidenti sugli asset strategici, dal mantenimento in Italia delle attività di ricerca e manutenzione, e dal monitoraggio”.

A questo punto, resta da espletare la procedura di notifica dell’operazione alla Commissione Ue, che kkr vorrebbe chiudere entro gennaio.

Su un binario parallelo procede la causa legale intentata da Vivendi sulla legittimità della decisione del Cda di cedere la NetCo senza passare attraverso l’assemblea. L’udienza è attesa non prima di aprile, ma la causa non blocca l’operazione che va avanti sul suo binario.

Giovedì il Cda sul rinnovo del board

Nel frattempo, entra nel vivo la procedura per la messa a punto di una lista del cda per il rinnovo del board di Tim. Giovedì, sul tavolo del consiglio di amministrazione, ci sarà, il regolamento da seguire. Secondo alcune fonti interpellate da Radiocor, Massimo Sarmi, già consigliere di Tim, è uno dei nomi che circola per la presidenza, al posto di Salvatore Rossi che, a differenza dell’ad Pietro Labriola, non ha dato disponibilità a ricandidarsi; Sarmi assumerebbe la carica come membro più anziano del board, in attesa poi di diventare presidente, come già circolato, di Netco, la società della rete di Tim, una volta completato scorporo e vendita del network a Kkr. C’è poi da stabilire il numero dei membri del board, che potrebbero passare da 18 a 15.