Il segretario generale della Uilcom Uil Salvo Ugliarolo preoccupato dopo il via libera alla cessione della rete Tim da parte del Cda: 'KKR è lo stesso fondo che ha chiuso Magneti Marelli in Emilia Romagna'.

Il segretario generale della Uilcom Uil Salvo Ugliarolo preoccupato dopo il via libera alla cessione della rete Tim da parte del Cda: ‘KKR è lo stesso fondo che ha chiuso Magneti Marelli in Emilia Romagna. Il closing dell’operazione non prima dell’estate 2024, ma il rischio di un lungo contenzioso legale con il primo socio francese è concreto. Troppi punti interrogativi sull’operazione, utile aprire uno stato di agitazione da parte di tutto il sindacato’.

Leggi anche: Tim, ok del Cda a cessione di NetCo a KKR. Vivendi promette battaglia: ‘Decisione illegittima’