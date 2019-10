Tim, Salvatore Rossi presidente super partes

Il nuovo presidente di Tim Salvatore Rossi avrà un ruolo di garanzia per gli azionisti e in particolare per Vivendi ed Elliott, a cui non è ascrivibile.

Sarà Salvatore Rossi il prossimo presidente di Tim. L’ex direttore generale di Banca d’Italia sarà cooptato oggi nel board in occasione del Cda, dopo il via libera all’unanimità incassato all’unanimità. Rossi subentra a Fulvio Conti, dimessosi lo scorso 26 settembre per favorire la ripresa delle relazioni fra Vivendi e Elliott.

Secondo il Corriere della Sera, il nome di Rossi è quello su cui si è deciso di cercare di costruire da subito la convergenza tra Elliott e Vivendi e di trovare il consenso della Cdp, una volta tramontata l’idea di cooptare il presidente della Cdp Massimo Tononi. Per Rossi si tratta del primo incarico in una società privata.

Avrà un ruolo di garanzia per gli azionisti e in particolare per Vivendi ed Elliott, a cui Rossi non è certamente ascrivibile.

Sullo sfondo c’è sempre la presenza della Cdp, azionista di Tim con il 9% ma fuori dal consiglio.

La Cassa si è tenuta a distanza dalla partita sul presidente, nonostante le sollecitazioni del mondo politico. Cdp oggi è l’interlocutore principale di Tim in vista dell’integrazione con Open Fiber di cui la Cdp ha il 50%. Ieri il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni ha ribadito l’importanza della rete unica, raccomandando al nuovo presidente di Tim di perseguire “il progetto e l’interesse nazionale», insieme a obiettivi “di sistema e non di lottizzazione”. “Chiunque stia avallando questo tipo di scelta – ha aggiunto Buffagni a proposito di Rossi -, se ritiene che sia la scelta giusta, lo deve fare nell’ottica di un sistema e non per piazzare qualcuno che gli interessa”.

Rossi scadrà insieme al resto del consiglio con l’approvazione del bilancio 2020 e quindi a primavera 2021. Ma le cose potrebbero cambiare nella compagnie azionaria se andranno in porto l’integrazione tra Tim e Open Fiber e la conversione delle azioni di risparmio.

Vedremo.