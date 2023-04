Tim in flessione, i rilanci per NetCo non scaldano il mercato

Tim in forte flessione. Le offerte migliorative di CDP-Macquarie e KKR per NetCo non scaldano il mercato e sono lontane dalle richieste di Vivendi.

Tim in flessione del 4,75% a 0,30 euro a metà mattinata alle 11,20, per allargare il rosso a -6,80% alle 15,15 e chiudere a -8% a 0,29 euro. Ieri la compagnia Tlc ha comunicato di aver ricevuto da CDP-Macquarie e KKR le offerte migliorative non vincolanti per NetCo: secondo indiscrezioni, la prima supera la precedente di 1,3 miliardi di euro (salendo quindi 19,3) e la seconda di 1 miliardi, salendo a 19 miliardi, più un premio di 2 miliardi in caso di rete unica.

Leggi anche: Assemblea Tim, Vivendi sferza il Cda su bonus e nomine. Azionisti in pressing su investimenti, rete e Antitrust Ue

Il mercato è deluso, perché in base alle voci dei giorni scorsi l’incremento delle proposte era previsto pari ad almeno 2 miliardi ciascuna. Restano lontanissimi i 31 miliardi che chiede il primo azionista Vivendi. La valutazione delle nuove offerte sarà effettuata dal cda fissato per il 4 maggio (si parla anche di una ulteriore riunione il 10).

Prima del cda del 4 maggio, domani si terrà l’assemblea dei soci Tim per approvare il bilancio e gli incentivi della squadra di manager guidata da Pietro Labriola. Il voto sui compensi sarà una verifica sull’attuale management, criticato dal primo socio Vivendi (23,75%), che voterà contro ai bonus.

Tra l’altro, dai quesiti pre assembleari è emerso che il Cda è contrario sia alla cessione di Tim Brasil sia ad un aumento di capitale. Due ipotesi avanzate in precedenza in caso di mancata cessione della rete.

A questo punto, resta da capire come procederà la trattativa su NetCo in mancanza di offerte adeguate. Vivendi, secondo indiscrezioni, potrebbe iniziare a pensarci in presenza di un’offerta non inferiore ai 25 miliardi. Vedremo.

“Ci aspettiamo un altro periodo interlocutorio con una situazione ancora molto fluida in termini di valutazione dell’asset, implicazioni antitrust e questioni di governance”, ha detto Intesa Sanpaolo.

Banca Akros ha affermato in una nota che i miglioramenti riportati sulle offerte precedenti sono stati limitati, aggiungendo “la probabilità di una vendita diretta non è così alta e potrebbero emergere altre opzioni”.