Tim, Giacomelli (Agcom) firma la fine del progetto di coinvestimento  

Dopo più di due anni fra analisi di mercato e consultazioni pubbliche l’Agcom mette la parola fine al progetto di coinvestimento di Tim, presentato più due anni fa e mai decollato. Un progetto nato su proposta dell’ex incumbent, basato sul principio di condivisione del rischio di realizzazione della nuova rete Vhcn nelle aree grigie e nere con gli altri operatori, chiamati appunto a prendere parte in maniera diretta ai rischi legati all’investimento nelle nuove reti.

Si chiude così un ciclo, con un modello che non aveva mai convinto.

Problemi regolatori

Non pochi i problemi regolatori sollevati dal modello coinvestimento di Tim, in primo luogo per il rischio discriminatorio per gli operatori clienti e i potenziali conflitti con il regolatore.

Un modello, quello del coinvestimento, nato in un contesto storico nel quale l’operatore verticalmente integrato era ancora in essere.

Modello wholesale only

Oggi, con il progetto di cessione della rete per la costituzione di una NetCo separata dai servizi, il modello di coinvestimento appare superato dai fatti, a favore di un nuovo modello di operatore wholesale only che dovrebbe mettere d’accordo tutti gli operatori clienti, in ottica di non discriminazione del servizio.

Il post del commissario Agcom Antonello Giacomelli

Di fatto, oggi come oggi nessuno rimpiangerà il modello di coinvestimento, come conferma su Linkedin il commissario Agcom Antonello Giacomelli:

“Ho appena firmato, come relatore, la delibera, ora formalmente notificata, con cui si mette la parola fine al progetto di coinvestimento Tim.

Il coinvestimento è regolato dal codice di comunicazione europeo come procedimento ad impulso di parte per cui la volontà del proponente e la sua iniziativa per conformare il progetto a quanto previsto dal codice giocano un ruolo fondamentale. La comunicazione ufficiale quindi con cui Tim afferma di non voler procedere ad accogliere i rilievi dell’Autorità e dichiara di ritirare la proposta avanzata nel gennaio 2021 ha portato inevitabilmente alla presa d’atto da parte di Agcom della non conformità ai requisiti previsti dalla normativa europea”.

Il commento di Dario Denni (Europio Consulting)

In proposito, si segnala anche l’intervento di Dario Denni, fondatore di Europio Consulting, che sempre su Linkedin: “Chi mi segue sa che non ho mai considerato la proposta di #coinvestimento di #tim perfettamente aderente alla previsione del codice perchè probabilmente era solo un semplice impegno per un’offerta di acquisto di capacità con una società controllata e titolare della sola rete secondaria. Dopo 2anni di lavoro di Agcom (e alcuni accordi conclusi) sembra che addirittura TIM abbia ritirato la proposta perchè non accetta i rilievi dell’Autorità. Calcolando che ogni risorsa di agcom costa in media 200k/€ l’anno e immagino che sul dossier abbia lavorato un pool di almeno 10 persone molto qualificate – in un mondo ideale (ma non è questo) si dovrebbe quantomeno chiedere a TIM di ristorare il lavoro di queste risorse impiegate per due anni. Forse è solo una mancanza di previsione del Codice che si è affrettato a regolare fattispecie creative che non nascono dal mercato ma da impulsi di parte. Ci possono essere mille ragioni di convenienza a non voler proseguire il percorso intrapreso, ma non trovo sostenibile che ci si possa sottrarre impunemente ad un procedimento solo perchè non si condividono i rilievi dell’Autorità. Il meccanismo, probabilmente, va rivisto”.

Cosa prevedeva il coinvestimento

Si chiude così un ciclo, con un modello che non aveva mai convinto che prevedeva, così come disciplinato dagli articoli 76 e 79 CECE:

– la realizzazione, entro il 30 aprile 2026, di una nuova rete FTTH/B4 in rete di accesso secondaria “punto-punto” in 2.549 Comuni delle aree grigie e nere individuate da Infratel nella mappatura 2021 per una copertura target totale di 9,7 milioni di UIT;

– la condivisione del rischio a lungo termine attraverso quattro differenti tipologie di accordi strutturali di acquisto (one-way access model) di accessi semi-GPON e collegamenti in fibra Punto-Punto (P2P) in rete secondaria;

– la possibilità di partecipare al co-investimento anche attraverso l’acquisito di una partecipazione nel capitale sociale di FiberCop o di eventuali veicoli locali.

