TIM, Draghi: “Punto fisso tutela occupazione, rete e tecnologia”

Il dossier Tim? “Il punto fisso dell’azione di governo è la tutela di tre aspetti: l’occupazione, l’infrastruttura, cioè la rete, la tecnologia“.

Questa la risposta del premier Mario Draghi alla conferenza stampa di fine anno. Il presidente del Consiglio dei ministri aveva già indicato queste tre priorità all’indomani dell’offerta non vincolante del fondo americano KKR per il 100% del capitale della società di telecomunicazioni italiana.

“Dobbiamo vedere cosa sta succedendo”, ha aggiunto, “ancora non è chiaro ma la configurazione societaria che verrà creata o a cui si perverrà dovrà permettere il raggiungimento di questi obiettivi. Oggi non c’è una strada predeterminata”, ha osservato il presidente del Consiglio.

Infatti, nulla è ancora deciso per il futuro di Tim. E sembrano allungarsi anche i tempi sulla successione del nuovo amministratore delegato. La risposta del Cda all’offerta non vincolante del fondo americano KKR, giunta il 19 novembre scorso, resta anch’essa inevasa. E non si conosce una data certa per una risposta che, a questo punto, non dovrebbe arrivare in tempi stretti anche perché la priorità sembra essere la nomina del nuovo ad. In altre parole, il Cda sta prendendo tempo, mentre prosegue l’analisi dell’offerta del fondo americano da parte degli advisor per dare o men il disco verde alla due diligence richiesta in vista di una eventuale Opa.

Oltre al premier Draghi, sul dossier TIM-KKR si è espresso il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una recente informativa alla Camera dei Deputati. “Al momento il percorso è ancora in fieri. Se Kkr lancia l’Opa si attiva una procedura con la valutazione della disciplina della Golden Power”, ha spiegato il ministro.

“È indiscutibile”, ha aggiunto Giorgetti, “che all’interno di Tim esistano degli asset di natura strategica per cui è indispensabile il controllo pubblico. Questo è il perimetro in cui l’esecutivo valuterà l’offerta di Kkr che ora è solo una manifestazione di interesse”.

