I Segretari Generali Riccardo Saccone SLC-CGIL, Alessandro Faraoni FISTEL-CISL e Salvatore Ugliarolo UILCOM-UIL hanno chiesto al Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Gaetano Caputi la convocazione del tavolo sul futuro di Tim dopo la cessione della rete al fondo KKR.

“Nel mese di giugno è stata formalizzata da parte di TIM l’apertura della procedura ex art.47 relativamente alla cessione di ramo di azienda “netco” a Fibercop, conclusa, ribadendo la nostra contrarietà, con la creazione di due società distinte e separate, Tim da un lato e Fibercop dall’altro – si legge nella nota congiunta – Nel corso degli incontri che si sono susseguiti nel tempo sulla vertenza TIM con i rappresentanti del Governo, abbiamo espresso tutte le nostre preoccupazioni in merito alla sostenibilità complessiva del progetto”.

Livelli occupazionali

“In particolare – prosegue la nota – la nostra preoccupazione, nel ribadire la contrarietà ad un progetto senza respiro industriale ed in controtendenza rispetto a quanto accade nel settore in riferimento a politiche di “consolidamento”, è sul mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aziende di quel che è diventato il Gruppo Tim a partire dal 1° luglio. Come già illustrato da queste Organizzazioni Sindacali, durante gli incontri del 6 e 22 febbraio, 28 marzo u.s., ad oggi, tra le varie problematiche segnalate, e di cui vi è assoluta e non più procrastinabile urgenza di avere delle risposte, vi è anche l’assenza di strumenti idonei per gestire la complessa transizione in atto in Tim ed in tutta la filiera delle TLC. L’aggiornamento del tavolo governativo non è più rinviabile, anche e soprattutto in considerazione di quelli che saranno i singoli piani industriali delle aziende derivanti dalle decisioni societarie”.

