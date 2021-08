TikTok supera Facebook: è l’app più scaricata al mondo

È TikTok l’app più scaricata al mondo. Il social, dai brevi video, ha superato Facebook e le altre applicazioni della società guidata da Mark Zuckerberg: WhatsApp, Instagram eMessenger.

Ecco la classifica globale stilata da Nikkei.

“Il tempo di visualizzazione totale di TikTok negli Stati Uniti e nel Regno Unito è più lungo di quello di YouTube e i brevi video continueranno ad attirare l’attenzione”, ha detto a NikkeiChuzen Kin, marketing manager di App Annie, una società di analisi del mercato delle app, mentre esaminava le tendenze emerse dalla ricerca. “In termini di contenuto, la musica e le commedie stanno diventando più popolari”, ha aggiunto. Anche i social media vocali sono in crescita, riporta Nikkei, “con Clubhouse che decolla in Giappone e negli Stati Uniti all’inizio del 2021”. Un risultato, che però, non consente all’app di scalare i primi posti della classifica mondiale.

L’ascesa globale di TikTok ed ora senza più il ban degli Usa

Nel 2020, l’ex presidente Donald Trump ha invitato la società cinese a vendere le sue azioni negli Stati Uniti altrimenti avrebbe rischiato il ban. L’app è, tuttavia, cresciuta durante la pandemia, diventando la più scaricata in Europa, Sud America e Stati Uniti.

A giugno, il presidente degli Usa Joe Biden ha revocato l’ordine esecutivo del suo predecessore alla Casa Bianca, che bloccava TikTok e WeChat sul suolo americano.

La concorrente di TikTok, Likee, va forte: ottava a livello mondiale

Dalla classifica mondiale, si nota anche la cinese Likee, concorrente di TikTok, che consente di creare brevi video utilizzati per il marketing aziendale, è all’ottavo posto. Il trend è questo: sono in forte crescita applicazioni con cui è possibile registrare e condividere video di pochi secondi, potenzialmente virali. Nell’epoca delle stories, gli utenti di Instagram, TikTok e app simili hanno, principalmente, voglia di vedere contenuti leggeri e di breve durata.

Telegram guadagna 8 posizioni in Asia

In Asia Telegram ha guadagnato 8 posizioni. L’app di messaggistica, originariamente sviluppata in Russia ma ora con sede in Germania, è salita al settimo posto. Gli utenti possono impostare il timer per eliminare automaticamente i messaggi dopo la visualizzazione. L’app ha riscosso un particolare successo tra i manifestanti di Hong Kong e della Thailandia.

L’importanza della protezione dei dati nella scelta delle app di messaggistica

In passato gli utenti erano per lo più guidati dalla comodità e dalla facilità d’uso dei social media gratuiti, ma ultimamente la privacy è diventata più una preoccupazione: determina la scelta delle app di messaggistica da usare. “L’approccio delle aziende alla gestione dei dati diventerà un fattore decisivo nelle scelte dei consumatori“, ha detto a Nikkei Shinichi Yamaguchi, professore associato presso il Center for Global Communications.

Sempre, guardando alla classifica mondiale delle app più scaricate nel 2020, al settimo posto c’è Discord, rispetto al 2019 è salita di 5 posizioni. Il motivo? L’app è popolare tra i gamer per chattare online, e durante la pandemia ha fatto registrare un incremento di download: è finanziata da Sony Group.

Cina. L’app più popolare per la pubblicazione di brevi video è Douyin, il predecessore di TikTok

In Cina l’app più popolare per la pubblicazione di brevi video è Douyin, il predecessore di TikTok, sviluppata dalla stessa azienda ByteDance. TikTok è la versione “internazionale” di quella cinese.

Douyin è famoso per la musica, la danza e i contenuti di intrattenimento in generale fino ai video della vita quotidiana, compresi gli incidenti stradali. È il “Grande fratello”, che tiene compagnia i cinesi.

Soul utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare la personalità degli utenti attraverso test psicologici. Così si diventa amici

Al decimo posto in Cina c’è Soul. Funziona così: utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare la personalità degli utenti attraverso test psicologici. Quindi li abbina ad altri con profili simili. Una delle principali differenze rispetto ai tradizionali servizi di matchmaking è che le persone non vengono selezionate in base a un’immagine del loro viso. I consumatori utilizzano l’app per il matchmaking o semplicemente per trovare nuovi amici.

Line in Giappone usata anche per la prenotazione dei vaccini, ma dalla Cina spiano i dati degli utenti giapponesi

Line è particolarmente popolare in Thailandia ed in Giappone è passata dal secondo al primo posto. Sta per diventare quasi una “super app”, utilizzata anche dalle autorità della prefettura di Osaka per le prenotazioni dei vaccini ed è ampiamente usata da altri governi locali del Paese per diffondere informazioni. Tuttavia, è stato scoperto che un subappaltatore in Cina è in grado di visualizzare i dati degli utenti giapponesi, mettendo così a rischio la sua la sicurezza.