Biden ha revocato il bando di Trump contro TikTok e WeChat

Il presidente degli Usa Joe Biden, ha revocato l’ordine esecutivo del suo predecessore alla Casa Bianca, Donald Trump, che bloccava le app cinesi TikTok e WeChat sul suolo americano. Lo ha reso noto la Casa Bianca, aggiungendo che Biden ha contestualmente emesso un nuovo ordine esecutivo che impone la creazione di un quadro normativo “rigido” che sulla base di prove ben definiti sia in grado di identificare le applicazioni internet controllate da entità straniere. Entità straniere in grado di porre “rischi inaccettabili per la sicurezza nazionale Usa e il popolo americano”, in particolare “le applicazioni possedute, controllate o gestite da persone che sostengono forze armate straniere avversarie o attività di intelligence o siano coinvolte in attività informatiche maligne o includano applicazioni che raccolgono dati personali sensibili”.

Il dipartimento del Commercio e le altre agenzie federali competenti dovranno sviluppare linee guida per la “protezione dei dati personali e sensibili” da possibili abusi.

Trump aveva preso di mira TikTok, app popolarissima tra i più giovani, e WeChat, considerandole non sicure. Il tycoon aveva fatto pressioni perché almeno una delle app venisse venduta ad americani, e aveva firmato un ordine con cui si vietava di scaricarle in Usa, un provvedimento mai messo in pratica perché i giudici lo avevano giudicato non legittimo.

TikTok è finita sotto la lente del Garante Privacy anche nel nostro paese.