Altolà di Pechino agli Stati Uniti sulla vicenda TikTok. ByteDance non potrà vendere le operazioni Usa della popolare app senza l’autorizzazione del governo cinese.

Sono queste le nuove normative imposte dalla Cina che potrebbero rallentare la vendita delle operazioni statunitensi della famosa applicazione di proprietà della cinese ByteDance cambiando gli scenari nella nuova tech war tra la Cina e gli Usa.

Le nuove normative cinesi sull’export includono

Il governo cinese ha imposto delle nuove restrizioni sull’esportazione di tecnologie di intelligenza artificiale. Restrizioni pubblicate sul sito del Ministero del Commercio di Pechino venerdì 28 agosto, che spiegano in modo chiaro come per i trasferimenti all’estero saranno necessari permessi governativi al fine di salvaguardare la sicurezza economica nazionale.

Il via libera del ministero del Commercio è necessario per procedere all’export. Tra i target aggiuntivi anche “i servizi di informazione personalizzati sull’analisi dei dati”. TikTok usa un algoritmo di raccomandazione che sceglie i video da presentare agli utenti in base a una serie di fattori, dai filmati che hanno visto in precedenza alla loro posizione geografica.

“ByteDance ha una serie di tecnologie all’avanguardia nell’intelligenza artificiale e in altri campi, e alcune tecnologie potrebbero essere incluse nell’elenco modificato“, ha detto Cui Fan, professore di commercio internazionale presso l’Università di International Business and Economics di Pechino, allagenzia di stampa Xinhua. Cui ha affermato che le attività internazionali di ByteDance, incluso TikTok, sono state in grado di raggiungere un rapido sviluppo grazie al forte supporto tecnico interno. “Pertanto, si raccomanda che Bytedance studi attentamente l’elenco rettificato, per valutare se sia necessario sospendere la negoziazione sostanziale delle transazioni correlate, eseguire le procedure di dichiarazione legale e quindi intraprendere ulteriori azioni come appropriato“, ha dichiarato il professore.

TikTok: prezzo fissato a 30 miliardi di dollari

Tante aziende americane si sono fatte avanti per l’acquisto delle attività americane di TikTok. Walmart ha confermato che è in trattative per unirsi all’offerta di Microsoft. Secondo la stampa Usa sarà completata a breve, nel giro di un paio di 48 ore, per una cifra che oscilla fra sui 30 miliardi di dollari.

In una nota, la compagnia cinese ha dichiarato di aver preso atto delle modifiche al regolamento sull’export e che “la società si atterrà rigorosamente” alle nuove indicazioni sull’export di alcune tecnologie sensibili.

Dunque il governo cinese difficilmente darà l’ok. Di certo la revisione del governo cinese richiederà tempo, e potrebbe trascinarsi fino a dopo le elezioni americane. Si prospettano tempi lunghi.