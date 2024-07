In Consiglio dei ministri il testo unico sui tributi erariali minori

Approdato in Consiglio dei ministri il testo unico sui tributi erariali minori. L’obiettivo è quello di organizzare al meglio le norme vigenti, attraverso dei provvedimenti per settore, per verticali, eliminando il superfluo (ad esempio, norme non più in vigore e sovrapposizioni) e rimettendo le scelte finali per il riassetto delle disposizioni all’adozione di decreti legislativi con la revisione del sistema tributario, come riportato dall’Agi.

Il testo, composto da 100 articoli, raccoglie tra le altre cose la normativa sulle imposte in materia di assicurazioni private, contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, voli dei passeggeri di aerotaxi e aeromobili privati, imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).

Le imposte per gli aerotaxi

In particolare, per quel che riguarda gli aerotaxi, come riportato anche dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di taxi aerei è dovuta da ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta (il tragitto dal luogo di partenza a quello di destinazione).

L’importo dell’imposta è pari a:

10 euro, se il tragitto non supera 100 Km;

100 euro in caso di tragitto oltre i 100 Km ma non superiore a 1.500 km;

200 euro per distanze superiori a 1.500 Km.

Il tributo è versato dal passeggero al vettore per ciascuna tratta dell’aerotaxi, con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale e vale anche per altre tipologie di aeromobili privati.

Costi in base al peso del mezzo

Secondo il Sole24Ore, le imposte si calcolano per gli altri velivoli sul peso massimo al decollo:

fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;

fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;

fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;

fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;

fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;

fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;

oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg.

Elicotteri, alianti e motoalianti

In particolare per gli elicotteri l’imposta è calcolata in base al peso: “l’imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento”.

Si specifica, infine, che per alianti, motoalianti e aerostati l’imposta dovrebbe esser fissata a euro 450.

