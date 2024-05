L'obiettivo del nuovo sistema di ricarica per veicoli Tesla è massimizzare l’efficienza energetica e ridurre i costi.

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente sulla testata giornalistica Energia Italia News.

Tesla sta introducendo sul mercato italiano la “gestione dinamica dell’energia“. Si tratta una nuova funzione per regolare la potenza della ricarica presso la propria abitazione in base ai carichi domestici, in modo da ottimizzare i propri consumi e massimizzare l’efficienza energetica.

‘Gestione dinamica dell’energia’, che cos’è?

Per gestione dinamica dell’energia parliamo di un insieme di pratiche e tecnologie progettate per ottimizzare i consumi in modo flessibile e adattivo, al fine di massimizzare l’efficienza energetica e ridurre i costi.

Questo approccio coinvolge anche l’utilizzo di sistemi e dispositivi smart, in grado di monitorare gli usi in tempo reale in base alle condizioni di carico, ai prezzi energetici e ad altri fattori variabili […]

