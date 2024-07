Un video del viaggio in una Tesla a guida autonoma, senza intervento umano, per oltre 48 km: “Un’ora di guida senza aver mai poggiato le mani sul volante”. Diverse le violazioni del codice della strada autodenunciate, “come spesso accade ad un umano alla guida”.

Una Tesla Full Self-Driving (FSD) che parte da San Francisco e arriva a Palo Alto senza l’intervento del conducente, che semplicemente siede e controlla che il viaggio – in totale guida autonoma – avvenga senza problemi.

Questo il video pubblicato dal canale YouTube di Whole Mars Catalog, un fan site di Elon Musk, che sintetizza in 12 minuti il percorso su una Tesla a guida autonoma di circa 30 miglia (48 km) tra le due località.

“Sono stati commessi alcuni errori e delle violazioni del codice, come tagliare la strada a tutti per svoltare a sinistra e guidare brevemente in una corsia degli autobus vicino a Market Street. Ma ehi, è un’ora di guida autonoma, senza aver mai poggiato le mani sul volante: è come muoversi con un CalTrain privato”, si legge nel sottotitolo del video.

Interessante leggere anche i commenti sotto il video, perché in molti evidenziano quali siano stati gli errori di cui si parla e soprattutto le “violazioni al codice della strada”, tra cui andare ben oltre i limiti di velocità (“l’auto andava a 75 miglia orarie con un limite di 65”) e non aver rallentato in prossimità di un cantiere stradale con uomini al lavoro, fino al passaggio col rosso ad un incrocio.

“So… it really is just like a human driver”: tutto sommato, scrive un utente, è esattamente quello che accade agli esseri umani alla guida della propria auto, in una qualsiasi giornata passata in strada.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz