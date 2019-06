Il Garante Privacy ritiene che sia necessario 'resettare' tutti i consensi, da chiunque effettuati, manifestati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole per il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni.

Si parte da zero. Resettare tutti i consensi, da chiunque effettuati, manifestati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole per il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo): questa è la richiesta principale e rivoluzionaria richiesta dal Garante della Privacy al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) che ha affidato il registro pubblico delle opposizioni alla Fondazione Ugo Bordoni.

Dunque è un sì condizionato quello dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali alla riforma del Rpo, a cui ora possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso né sul cellulare, né tramite la posta cartacea: queste ultime due modalità sono state inserite nelle nuove regole.

Dunque un bel passo avanti. Prima avrebbero potuto iscriversi al registro pubblico delle opposizioni al massimo 13 milioni di italiani (i soli possessori del telefono fisso) ora la platea, che non vuole essere raggiunta da telefonate o posta cartacera (tranne i volantini) per finalità pubblicitarie, può raggiungere oltre 117 milioni di utenze telefoniche – numeri fissi e cellulari.

Tuttavia, secondo il Garante Privacy, le nuove regole necessitano ancora di migliorie.

L’Autorità, infatti, per rendere il regolamento pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e realmente effettive le garanzie per gli utenti, ha fornito al Mise ulteriori indicazioni.