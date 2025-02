Per il closing, l’operazione attende ancora il via libera delle autorità antitrust argentine che dovrà valutare il rischio concentrazione.

Telefonica ha annunciato un accordo per la cessione delle attività argentine a Telecom Argentina, controllata dal gruppo media Clarin, per un totale di 1,2 miliardi di euro.

“TLH Holdco, filiale al 100% di Telefonica, ha venduto la totalità delle azioni detenute in Telefonica Moviles Argentina” al gruppo “Telecom Argentina”, si legge in una nota.

Il prezzo complessivo per il 100% delle azioni trasferite è pari a 1,245 miliardi di dollari, pari a circa 1,189 miliardi di euro, aggiunge il gruppo.

Manca ancora l’ok dell’Antitrust

Per il closing, l’operazione attende ancora il via libera delle autorità antitrust argentine.

L’operazione potrebbe risultare in un 70% dei servizi Tlc argentini in mano ad un unico gruppo fa spere il Governo Milei, pronta a prendere i provvedimenti del caso.

La vendita avviene poco più di un mese dopo la sorprendente nomina di Marc Murtra, ex presidente della società di consulenza e tecnologia Indra, a CEO dell’operatore, in sostituzione di José María Álvarez-Pallete, alla guida del gruppo dal 2016.

“Fa parte della politica di gestione del portafoglio di attività del Gruppo Telefónica ed è in linea con la sua strategia di riduzione progressiva della sua esposizione all’America ispanica”, ha detto l’operatore.

Concentrazione del business per Telefonica

Telefonica ha intrapreso un importante cambiamento strategico alcuni anni fa per riconcentrarsi sui suoi quattro mercati principali (Spagna, Germania, Regno Unito e Brasile). Questa strategia dovrebbe consentire all’azienda di rafforzare la propria redditività e di ridurre il proprio debito.

In questo contesto, il gruppo ha recentemente venduto le sue filiali in Guatemala e Costa Rica e ha raggiunto un accordo per la vendita della filiale colombiana. Secondo il quotidiano Expansion, la vendita di tutte le sue attività in America Latina potrebbe fruttare tra 2,5 e 2,7 miliardi di euro.

Queste vendite arrivano dopo un periodo turbolento per Telefónica, dopo l’ingresso a sorpresa nel suo capitale del gruppo saudita STC, che ha acquisito il 9,9% dell’operatore nel settembre 2023.

Questa irruzione ha portato lo Stato spagnolo a tornare, nel maggio 2024, nella capitale del gruppo delle telecomunicazioni, considerato “strategico” dall’esecutivo per i servizi che fornisce all’esercito spagnolo.

Il fondo pubblico SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), che era uscito dal capitale di Telefónica nel 1997, ne acquisì così il 10%. Anche il gruppo bancario spagnolo La Caixa ha aumentato la sua partecipazione in Telefónica al 9,9%.

