Teleassistenza, 8,6 milioni di dispositivi connessi in Europa nel 2021

La cifra si riferisce a utenti di strumenti tradizionali di cure a distanza, cure a distanza di nuova generazione e di soluzioni di sanità a distanza nella Ue a 27 più altri tre paese. Fino al 2027, Berg Insight prevede che il numero di pazienti connessi crescerà ad un ritmo del 12,1% all’anno per raggiungere quota 17,1 milioni di persone.

Attualmente, la telemedicina tradizionale è il segmento più ricco di utenti dei tre in cui è suddiviso il mercato, ma la telemedicina di nuova generazione e il mercato del telehealth stanno prendendo piede e avranno una crescita più marcata nei prossimi anni.

Evoluzione del mercato

Berg Insight prevede che la teleassistenza di prossima generazione supererà le soluzioni di teleassistenza tradizionali e diventerà il segmento più grande con una previsione di 7,7 milioni di utenti nel 2027. Seguirà la teleassistenza tradizionale con 7,5 milioni di utenti e il segmento della telemedicina avrà circa 5,7 milioni di utenti alla fine del periodo di previsione.

I player

Il mercato tradizionale delle apparecchiature di teleassistenza in Europa è fortemente consolidato. I due principali attori – Tunstall e Legrand – ricoprono posizioni di leadership in quasi tutti i mercati anche se sono sfidati da attori locali come Careium, TeleAlarm e Chubb. Il mercato della teleassistenza di nuova generazione è invece più frammentato. Oltre ai principali fornitori di apparecchiature per la teleassistenza, le aziende attive nel mercato di nuova generazione includono fornitori specializzati come Essence Group, Everon, Vitalbase e Vivago nel monitoraggio delle attività; Navigil, Libify, Oysta Technology, SmartLife Care e Smartwatcher nella teleassistenza mobile; ed Evondos, Vitavanti, AceAge e iZafe Group nel monitoraggio della compliance ai farmaci.

Il mercato della telemedicina è allo stesso modo un mercato frammentato che si sta evolvendo rapidamente e comprende sia start-up che fornitori di soluzioni affermati come Huma, Luscii, Dignio, Comarch, eDevice e SHL Telemedicine.

Trasformazione digitale

L’industria europea dell’assistenza connessa sta affrontando importanti cambiamenti che rimodelleranno l’ambiente competitivo per i fornitori di soluzioni ei fornitori di servizi nei prossimi anni. Uno dei principali sviluppi è la digitalizzazione in corso delle reti telefoniche in Europa. Saranno necessarie sostituzioni su larga scala delle apparecchiature di teleassistenza poiché i dispositivi analogici non funzionano in modo affidabile sulle reti digitalizzate. Allo stesso tempo, la digitalizzazione consente nuovi tipi di soluzioni che possono far avanzare l’erogazione delle cure al livello successivo. Ciò include sistemi di teleassistenza di nuova generazione con nuove funzioni e soluzioni integrate che consentono una fornitura combinata di servizi di teleassistenza e telemedicina.

Samuel Andersson, analista IoT presso Berg Insight: “Gli operatori sanitari inizieranno a offrire servizi sempre più proattivi e predittivi, analizzando continuamente i dati degli utenti e agendo sulle anomalie. Tali soluzioni si basano sui dati non solo dei dispositivi di teleassistenza, ma anche di altre fonti come sensori per la casa intelligente, cartelle cliniche e dispositivi medici connessi. Un’altra tendenza degna di nota è l’effetto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sull’adozione di soluzioni di telemedicina e monitoraggio dei pazienti a distanza. Poiché i blocchi e le quarantene sono stati imposti in tutto il mondo, gli operatori sanitari sono stati motivati ​​ad adottare soluzioni di monitoraggio remoto dei pazienti e telemedicina. Ciò ha contribuito a superare alcune delle esitazioni istituzionali e del conservatorismo che in precedenza erano i principali ostacoli all’adozione di queste soluzioni”.