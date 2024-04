La startup, rivale di Neuralink di Elon Musk, ha lanciato un registro per reclutare pazienti e operatori sanitari per la sperimentazione.

Synchron, una startup di chip cerebrali con sede a Brooklyn, ha lanciato lunedì un registro per reclutare pazienti e operatori sanitari in vista di una sperimentazione clinica pianificata su larga scala.

L’azienda, rivale di Neuralink di Elon Musk, produce un impianto cerebrale, noto come interfaccia cervello-computer (BCI), che aiuta i pazienti paralizzati a controllare dispositivi elettronici come computer e smartphone con la forza dei loro pensieri.

“Siamo entusiasti di lanciare il nostro registro BCI incentrato sulla comunità”, ha detto in una nota il Ceo e fondatore di Synchron, Tom Oxley. “C’è un movimento di base in corso con BCI. Stiamo battendo una strada affinché i potenziali utenti e i loro medici possano impegnarsi e rimanere in contatto mentre ci prepariamo per la fase successiva degli studi clinici”.

Oxley ha detto a Reuters che lo studio potrebbe includere dozzine di partecipanti e che 120 centri di sperimentazione clinica hanno già espresso interesse per aiutare a condurre lo studio.

La startup non ha fornito ulteriori dettagli su quando prevede che le autorità di regolamentazione approvino la sperimentazione clinica.

Synchron contro Neuralink

Synchron, sostenuto da investitori tra cui Bill Gates e Jeff Bezos, ha ricevuto per la prima volta l’approvazione dalla Food and Drug Administration per testare il suo impianto sugli esseri umani nel 2021. Da allora, ha impiantato il suo dispositivo su sei pazienti. In precedenza, l’azienda aveva testato il suo impianto su quattro pazienti in Australia.

Il dispositivo di Synchron viene inserito attraverso la vena giugulare mediante un intervento chirurgico minimamente invasivo e si trova sulla superficie della corteccia motoria del cervello.

Il dispositivo di Neuralink, al contrario, viene impiantato da un robot chirurgico che inserisce gli elettrodi nella regione della corteccia cerebrale del cervello.

Neuralink ha ricevuto l’approvazione dalla FDA per i test sull’uomo nel 2023. Quest’anno la startup ha impiantato il suo dispositivo sul suo primo paziente umano. Lo ha già utilizzato per giocare a videogiochi come Mario Kart.