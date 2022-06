Si terrà domani 21 giugno presso l’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma la presentazione dei nuovi dati FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in occasione dell’evento “Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza” indetto dalla Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

Stati generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza

Presentazione della nuova ricerca FAPAV/Ipsos 2021 sulla pirateria audiovisiva in Italia

21 giugno 2022

Auditorium dell’Ara Pacis – Via di Ripetta 190, Roma

Ore 10:30

La pirateria online è una minaccia sempre concreta per l’industria culturale, in particolare per il segmento dell’audiovisivo. Il ridimensionamento dei dati rispetto al periodo del lockdown sanitario legato alla pandemia di Covid-19 non deve trarre in inganno.

Per questo domani 21 giugno presso l’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma saranno presentati i nuovi dati FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in occasione dell’evento “Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza” indetto dalla Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

Un fenomeno criminale che continua a creare danni alle imprese del settore sotto forma di contrazione di fatturato, mancati investimenti e tagli all’occupazione.

Il programma dell’evento prevede i saluti istituzionali di Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delega allo Sport, a cui seguiranno l’introduzione di Federico Bagnoli Rossi, Presidente e Direttore Generale FAPAV, e la presentazione della nuova ricerca da parte di Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia.

Numerosi i partecipanti alla tavola rotonda, moderata da Marco Cattaneo e Giorgia Rossi, Giornalisti e conduttori DAZN, tra cui: l’On. Vincenza Bruno Bossio, Camera dei Deputati; l’On. Alessio Butti, Camera dei Deputati; l’On. Mirella Liuzzi, Camera dei Deputati; Stefano Azzi, CEO DAZN Italia; Pierluigi Bernasconi, Presidente UNIVIDEO; Gian Luca Berruti, Colonnello t St Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Guardia di Finanza; Gaetano Blandini, Direttore Generale SIAE; Innocenzo Cipolletta, Presidente Confindustria Cultura Italia; Luigi De Laurentiis, Produttore Filmauro e Presidente SSC Bari; Luigi De Siervo, AD Lega Serie A; Andrea Duilio, CEO Sky Italia; Ivano Gabrielli, Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni; Nicola Maccanico, AD Cinecittà; Charles H. Rivkin, Chairman and CEO MPA Motion Picture Association; Francesco Rutelli, Presidente ANICA; Stefano Selli, Vice Presidente Confindustria Radio Tv e Direttore Relazioni Istituzionali Italia Mediaset; Egidio Viggiani, Direttore Affari Generali e Istituzionali Prima TV.

Le conclusioni saranno affidate a Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Per richiedere ulteriori approfondimenti o dettagli sull’evento FAPAV/Ipsos di domani a Roma e i suoi partecipanti potete inviare una email a: eventi@supercom.it.

L’evento è fruibile anche in diretta streaming al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=yrCXpIra1wA