Emergono nuovi dettagli sull'indagine per corruzione nel mondo del digitale che coinvolge anche l'uomo di Musk in Italia. Quattro documenti riservati sul progetto Starlink inviati a Difesa e Esteri per un progetto pronto a decollare in tre mesi.

La stampa, anche quella estera, continua ad occuparsi dell’indagine per corruzione che coinvolge anche Andrea Stroppa, il rappresentante di Elon Musk in Italia. Se nel Regno Unito è Il Times a concentrarsi sull’uomo di Musk in Italia, da noi un po’ tutti i quotidiani stanno seguendo l’evoluzione della vicenda. Oggi la Repubblica scrive che il Mef aveva espresso la sua disponibilità a valutare l’offerta mentre la Difesa e gli Esteri erano pronti, con alcune indicazioni operative per utilizzare il sistema satellitare Starlink.

Rete di emergenza e aree bianche

Quel che traspare, in sintesi, è che se da un lato nei mesi scorsi (per l’esattezza a giugno) era stato approvato un disegno di legge sullo spazio (ancora atteso in Parlamento), dall’altro nel Governo ben poco si sapeva della “trattativa” in corso tra Palazzo Chigi e Elon Musk. Ma molti ministeri da mesi erano stati coinvolti, anche perché una prima offerta, come scrive Repubblica, era stata presentata, per rispondere a un’esigenza della presidenza del Consiglio: «Una comunicazione satellitare altamente performante» valutata 1,5 miliardi di euro per 5 anni di affitto. Con tempi di realizzazione però troppo lunghi, perché non pronta prima del 2027.

La necessità del nostro paese è anche quella di coprire le “zone bianche” non coperte da cellulare e fibra, aggiunge il quotidiano, in tempi più stretti e contestualmente di garantire le comunicazioni nelle aree critiche anche in ottica militare.

Mef coinvolto e favorevole

Il Mef avrebbe espresso disponibilità, chiedendo il coinvolgimento di realtà italiane.

In calendario c’era una riunione al Comint (il Comitato per le politiche spaziali e aerospaziali) per concordare una posizione in vista dei negoziati con l’azienda. Chissà se con l’inchiesta della procura di Roma i programmi resteranno gli stessi, si chiede il quotidiano.

Starlink, 4 report inoltrati all’uomo di Musk

Oggi il Fatto Quotidiano scrive di ben quattro documenti “riservati” – uno del ministero degli Esteri e tre del ministero della Difesa – che l’ufficiale della Marina militare, Antonio Angelo Masala, ha girato durante l’estate ad Andrea Stroppa a margine di una serie di riunioni in corso presso il VI Reparto dello Stato Maggiore di Difesa sulla dotazione da parte del governo italiano della tecnologia Starlink, la connessione satellitare esclusiva della società americana SpaceX.

Intanto, si tratta di un report propedeutico, molto dettagliato, una sorta di bozza rispetto a una relazione definitiva che entro la metà di settembre sarebbe dovuta finire a Palazzo Chigi. Un documento tecnico condiviso tra Difesa, Farnesina e Intelligence che avrebbe permesso di gettare le basi per far funzionare anche in Italia il sistema satellitare Starlink per proteggere le comunicazioni di ambasciate e consolati e permettere la connessione alle aree più remote in Italia.

Aspetti tecnici

Nel documento, su cui i finanzieri del Nucleo Pef di Roma hanno messo le mani, sono elencati i pacchetti Ip (internet protocol) da mettere a disposizione per far funzionare la ground station (le stazioni satellitari a terra), le chiavi da integrare al sistema adottato dagli americani e quanti e quali “http” (hypertext transfer protocol) mettere a regime.

L’altro punto chiave nel documento riguarda le aree da proteggere o comunque da connettere. Tre regioni italiane (Basilicata, Calabria e Sicilia) attualmente sprovviste di connessione veloce su tutto il territorio. Ma soprattutto un elenco di ambasciate e consolati, tra cui spiccano Kabul (Afghanistan), Tripoli e Bengasi (Libia).

La valutazione del progetto Starlink nasce in virtù delle incertezze su Iris2, il progetto europeo voluto dalla Francia: con il fallimento di Iris2, l’Italia sarebbe rimasta senza copertura satellitare. L’offerta sul piatto, spiegano le stesse fonti, era di 1,5 miliardi di euro per 5 anni.

