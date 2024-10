Al termine della riunione ministeriale G7 su Tecnologie e Digitale abbiamo chiesto a Margrethe Vestager, Commissaria europea per la Concorrenza, con delega alla politica digitale, sia un bilancio sulla ministeriale (“è stato un successo e ha mostrato il lato più efficace dell’Italia“) sia se una possibile entrata nel mercato italiano di Starlink con i fondi del PNRR potrebbe portare a una nuova gara? Ci ha risposto “Non ho dettagli su Starlink. Come Unione Europea dobbiamo spingere di più per implementare la tecnologia satellitare europea. Con Galileo e Copernicus offriamo un grande servizio a tutto il mondo. Ci sono stati dei ritardi, ma bisogna fare di più per produrre satelliti e in questo senso le tecnologie statunitensi forniscono una spinta agli sviluppi europei”.

