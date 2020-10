Ottenere la propria identità digitale (ID) online, con videoregistrazione e bonifico bancario: Lepida è il primo gestore nazionale del Sistema pubblico di identità digitale (Spid) che offre ai cittadini una nuova modalità di rilascio dell’ID, completamente da remoto e con video tutorial per facilitarne i passaggi.

Spid consente a cittadini e imprese di accedere, con un’unica identità digitale, ai servizi online di Pubbliche Amministrazioni e privati che che hanno aderito al sistema pubblico di identità digitale.

Identità digitale LepidaID

Si tratta della nuova modalità di riconoscimento sviluppata da LepidaID che si aggiunge alle altre cinque disponibili per agevolare i cittadini nell’ottenimento delle identità SPID da remoto e per ridurre i tempi di rilascio rispetto al riconoscimento mediante videocomunicazione con operatore.

Nell’ultimo mese, sono oltre 4.500 i cittadini che hanno scelto questa tipologia di riconoscimento audio/video per il rilascio delle credenziali Spid sulla piattaforma id.lepida.it.

Spid con videoregistrazione online

Oltre alla videoregistrazione, il cittadino dovrà effettuare un bonifico bancario simbolico (anche di un solo centesimo di euro) sul conto donazioni dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Il bonifico è stato introdotto come strumento utile a rafforzare il processo di identificazione del soggetto richiedente.

Per ottenere le credenziali Spid sfruttando questo sistema, il cittadino non dovrà fare altro che registrarsi sul sito id.lepida.it ed effettuare in assoluta autonomia una videoregistrazione della durata massima di 90 secondi e guidata da un video tutorial.

Modalità CIE 3.0

Per agevolare i cittadini nell’ottenimento delle identità digitali SPID LepidaID, è stata offerta anche la possibilità di riconoscimento attraverso la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0).

In questo caso, si tratta di un’ulteriore modalità gratuita che permette ai cittadini in possesso della CIE 3.0 di ottenere l’identità digitale SPID con la registrazione online sul sito id.lepida.it e l’utilizzo della App CieID,

oppure di un lettore di smartcard contactless compatibile, dopo aver installato e configurato correttamente il software CIE.

La nuova procedura si inserisce si nell’ambito delle azioni in corso da parte di Lepida per lo switch off dalle identità esistenti FedERa/FSE verso le identità SPID in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna e in base all’orientamento assunto dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI).