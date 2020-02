La proposta è contenuta nell'ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati da Alessio Butti (Fratelli d'Italia) ed accolto dall’Aula. Ecco cosa cambia per il Governo su Spid.

“Lo Spid sia di Stato con il Viminale identity provider unico e con l’erogazione dell’identità digitale dal 2021 non più affidata ai gestori privati, ma solo ad aziende pubbliche, come Poste italiane partecipata al 64% dal Mef”, è la proposta contenuta nell’ordine del giorno presentato oggi alla Camera dei deputati da Alessio Butti (Fratelli d’Italia) in occasione della fiducia al decreto Milleproroghe ed è stato accolto dall’Aula.

Per cui da oggi il Governo è impegnato:

1) Al dibattito parlamentare sull’orientamento dell’esecutivo

2) delineare e programmare il processo dello sviluppo digitale in Italia

3) riforma dello SPID in modalità pubblico

4) chiudere rapporti con i privati

Ecco il video integrale dell’intervento di Alessio Butti (FdI) alla Camera dei Deputati