I consumatori, sempre più incollati ai loro smartphone, hanno speso oltre 100 miliardi di dollari in app mobili in meno di 250 giorni (il 5 settembre); un traguardo raggiunto in un lampo rispetto agli anni precedenti.

Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui..

Non sarà una sorpresa per nessuno: nel 2024, l’economia digitale ha continuare a premere sull’acceleratore, infrangendo record su record, mentre i consumatori, sempre più incollati ai loro smartphone, hanno speso oltre 100 miliardi di dollari in app mobili in meno di 250 giorni (il 5 settembre); un traguardo raggiunto in un lampo rispetto agli anni precedenti.

Anche la pubblicità digitale non è rimasta a guardare, registrando una crescita a doppia cifra: negli Stati Uniti, la spesa pubblicitaria è salita del 10% rispetto all’anno scorso e si è avvicinata ai 30 miliardi di dollari. Un segnale inequivocabile di un ecosistema digitale che non conosce soste, al di là delle problematiche a livello planetario legate all’inflazione. Al telefono come strumento di lavoro, di comunicazione, di relax o di svago nessuno ha proprio intenzione di rinunciare, a prescindere dagli aumenti del costo degli smartphone “flagship” (a questo proposito, sul comparatore di SOSTariffe.it si possono trovare le offerte migliori per i contratti di telefonia mobile in Italia).

Un trimestre da record per l’economia digitale del mobile

Secondo l’ultimo rapporto sull’Indice del Mercato Digitale di Sensor Tower, nel terzo trimestre del 2024 la crescita dell’economia digitale non solo è proseguita, ma ha accelerato, rafforzando ulteriormente le basi di un settore già robusto; gli indicatori chiave hanno evidenziato una vitalità che non mostra segni di rallentamento. Tra i protagonisti di questa impennata, il settore delle app mobili, che ha letteralmente brillato: la spesa globale su iOS e Google Play ha superato i 38 miliardi di dollari, un risultato che segna un incremento del 12,4% rispetto al medesimo periodo del 2023.

Si è detto che il 5 settembre la spesa globale dei consumatori su iOS e Google Play ha superato i 100 miliardi di dollari. Ebbene, nel 2023 lo stesso risultato era stato ottenuto quasi un mese più tardi, il 4 ottobre; quest’anno, entro la fine del terzo trimestre, il totale ha superato i 110 miliardi. Ma che cos’è che fa spendere di più gli utenti? Le app continuano a registrare una crescita più rapida rispetto ai giochi, con un incremento annuo del 25% nel terzo trimestre. Nonostante questo, i giochi rimangono il segmento più redditizio, con una spesa totale di 20,4 miliardi di dollari contro i 17,7 miliardi generati dalle app.

La distanza tra i due settori si sta comunque riducendo e, per qualcuno, la spinta storica dei videogiochi per smartphone sta cominciando a diminuire, grazie soprattutto alla crescente adozione di applicazioni che spaziano dalla produttività all’intrattenimento, passando per strumenti innovativi come le app di intelligenza artificiale, sempre più gettonate. Per ora, però, i giochi mobili non accennano ancora a mollare: anzi, in questo settore la spesa ha raggiunto il livello più alto degli ultimi due anni, con una crescita annua del 3,2%. È un segnale di stabilità per un segmento che negli ultimi trimestri aveva mostrato segni di rallentamento, dovuto forse all’efficacia di nuove strategie – tra cui aggiornamenti frequenti, eventi in-game o offerte personalizzate – per mantenere alta l’attenzione degli utenti sempre propensi a trovare nuovi titoli.

L’Europa traina la crescita della spesa mobile

A livello geografico, l’Europa si è distinta come il mercato con la crescita più rapida nel terzo trimestre del 2024, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un risultato che supera di gran lunga il 13% di crescita registrato in Nord America e il 6% in Asia. Naturalmente, gli Stati Uniti rimangono un mercato chiave per gli sviluppatori di app, contribuendo con 1,54 miliardi di dollari di crescita annuale, un valore superiore a quello di tutta l’Europa combinata.

Partendo dall’altra parte del mondo, e cioè dalla Cina, TikTok continua a dominare la scena della monetizzazione mobile; a poco più di un anno dal record di 1 miliardo di dollari di spesa trimestrale, l’app ha stabilito un nuovo primato con 1,5 miliardi di dollari di spesa dei consumatori nel terzo trimestre 2024. Ildato comprende acquisti in-app e abbonamenti, ma esclude i ricavi pubblicitari.

Le altre app principali per spesa globale rimangono stabili rispetto al trimestre precedente, con Google, YouTube, Disney+ e Tinder che completano la top 5 con TikTok al primo posto. Tuttavia, sul fronte dei download, Instagram ha superato TikTok, tornando a guidare la classifica nel trimestre. Un’altra app di Meta, Threads, è entrata per la prima volta nella top 10, mentre ChatGPT ha scalato quattro posizioni, classificandosi a sua volta tra le prime dieci. Anche altre app legate all’intelligenza artificiale hanno guadagnato terreno: Google Gemini ha registrato una delle maggiori crescite trimestrali nei download. Complessivamente, le app di chatbot AI e generazione artistica AI hanno superato i 360 milioni di download e generato 315 milioni di dollari di spesa nel Q3, con incrementi trimestrali rispettivamente del 15% e del 26%.

La pubblicità digitale si prepara per una stagione natalizia da record

La spesa pubblicitaria digitale ha continuato a crescere anche nel Q3 2024, con risultati eccezionali negli Stati Uniti. Contando il totale tra mobile, desktop e OTT ha infatti sfiorato i 30 miliardi di dollari, supportata da 3,7 miliardi di miliardi di impression (aumentate del 17). Entrambi i dati rappresentano un aumento del 10% rispetto all’anno precedente, ed è un’indicazione non indifferente che il quarto trimestre potrebbe stabilire nuovi record durante la stagione natalizia.

Anche altri mercati hanno avuto performance solide. Nel Regno Unito, la spesa pubblicitaria digitale è cresciuta del 10% rispetto all’anno precedente, mentre Germania e Canada hanno registrato rispettivamente aumenti del 7% e del 6%. Inoltre, due nuovi mercati – Giappone e Corea del Sud – sono stati aggiunti al report, a dimostrazione dell’espansione della pubblicità digitale in Asia.

Le app per Produttività, Intrattenimento e Foto/Video si sono distinte nel terzo trimestre del 2024, con tassi di crescita della spesa superiori al 30%. Tra i giochi, Honor of Kings si è confermato leader, ma sono ben sei i titoli che hanno superato i 400 milioni di dollari di spesa trimestrale. Un nuovo arrivato, My Supermarket Simulator 3D, è stato l’unico titolo a entrare nella top 10 per download nel trimestre.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz