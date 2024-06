Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui..

Nel primo trimestre del 2024, il mercato delle app digitali ha raggiunto nuovi record, con una spesa globale dei consumatori che ha superato i 15,5 miliardi di dollari, per un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Il rapporto Digital Market Index di SensorTower analizza le categorie e le app che hanno contribuito a questo trimestre da record, tenendo conto che la spesa dei consumatori nelle app (escludendo i giochi mobili) è cresciuta quasi del 20% anno su anno. I download delle app hanno raggiunto un plateau che rimane abbastanza stabile, intorno ai 21 miliardi, pur in discesa rispetto al record assoluto fatto registrare durante la pandemia con 22 miliardi di download nel primo trimestre del 2021. Tra conferme, come i classici TikTok e Google One, e novità, tra cui spicca soprattutto ChatGPT, ecco quali sono le app che figurano nelle top ten di questo studio.

Tra le nuove app dominano le serie d’amore da un minuto

La top ten di SensorTower per app con maggior spesa dei consumatori al mondo – con l’eccezione dei giochi – misura sia il breakout rank, ovvero la misura della velocità con cui l’app sta guadagnando terreno sul mercato, sia lo spend rank, ovvero la classifica in base alle entrate generate dagli utenti (tra acquisti in-app, abbonamenti e altri modelli di monetizzazione). In altre parole, la prima metrica valuta la popolarità in questo momento, la seconda la capacità di generare i ricavi. Al mondo, al primo posto nel breakout rank – nonché al terzo nello spend rank, caso rarissimo in cui le due classifiche quasi coincidono – c’è Google One: si tratta dell’app (e del piano) che, con tre diversi tagli (1,99 euro al mese, 9,99 al mese, 21,99 al mese) dà l’accesso a uno spazio di archiviazione superiore per Gmail, Drive, Foto e tutte le altre app dell’ecosistema di Google (rispettivamente 100 GB, 2 TB e 2 TB) e, nel caso dell’ultimo tier di abbonamento, anche l’accesso a Gemini Advanced, che permette l’uso delle funzionalità più recenti dell’IA di Google.

Al secondo posto – sempre valutando il breakout rank – si trovano ReelShort (app cinese di streaming video, un curioso ibrido tra telenovele e filmati della durata di un reel di TikTok), DramaBox (come sopra), l’immancabile ChatGPT, Hallow (app di meditazione e di preghiera), F1 TV, CapCut (per l’editing di video e immagini), Amazon Shopping, BOSS (la piattaforma per le opportunità di lavoro numero uno in Cina), e ShortMax (di nuovo, serie con microepisodi). Insomma, sulla cresta dell’onda al momento sembrano essere proprio le piattaforme di streaming tv nate proprio per essere fruite attraverso il proprio telefono, con serie inedite ed esclusive, magari di non vastissima creatività – una larghissima percentuale prevede intrighi vari tra affascinanti e supersportivi CEO e fanciulle alla ricerca dell’uomo dei sogni, o più raramente viceversa, come nei più classici fotoromani – e con un modello di monetizzazione innovativo rispetto al solito: si pagano solo gli episodi che si vogliono vedere, per pochi centesimi, con le prime puntate gratuite per “acchiappare” l’attenzione dello spettatore. Un modello concorrenziale che sfida nei suoi presupposti lo streaming classico (a proposito, per trovare le migliori occasioni per lo streaming tv in Italia il modo migliore è utilizzare il comparatore di SOSTariffe.it).

Che cosa succede in Italia

Per quanto riguarda le app più scaricate e con la spesa maggiore in Italia, invece, secondo la ricerca di SensorTower la situazione è diversa. L’unica cosa in comune con il resto del pianeta è Google One, che è sempre al primo posto per la spesa dei consumatori nel breakout rank, e addirittura al secondo per lo spend rank. Più in generale, si può dire che a differenza della classifica mondiale, che riflette molto anche le differenze geografiche e soprattutto l’influsso di mercati enormi ma con caratteristiche uniche, come la Cina, in Italia le app di tendenza e quelle a maggior spesa sono molto vicine. Succede ad esempio con la seconda in classifica per breakout rank e quarta per spend rank, Disney+; con TikTok (quarto e terzo posto rispettivamente), Tinder (quinto in entrambe le classifiche), Linkedin (sesto e settimo posto), l’app del Corriere della Sera (settimo e sesto), Duolingo (nono e nono). Le eccezioni sono ChatGPT, al terzo posto come breakout ranke ventunesimo come spesa, Yazio (ottavo posto come breakout rank, quarantesimo come spesa) e una delle success stories in ambito fitness più interessanti di questo periodo, Traininpink della trentaduenne Carlotta Gagna, una delle più seguite personal trainer di pilates e allenamento in Italia sui social (decimo posto tra app più di tendenza, ventinovesimo per la spesa).

Come numero di download, la classifica del breakout rankmette invece in fila Threads, l’app di messaggistica di Instagram, al primo posto, seguita da RaiPlay, Unica Istruzione, Shein, Health Tracker, CieID, Facebook, Microsoft Copilot, Messenger e Google Chrome.

L’altra classifica: i giochi top

Come si è visto, la classifica di SensorTower non considera i giochi per dispositivi mobili, che dall’introduzione dei primi smartphone guidano la spesa globale con le loro elaborate strategie fatte di acquisti in-app, abbonamenti, microtransazioni per accorciare i tempi di gioco e così via. C’è però uno studio della stessa SensorTower anche su questo. Tra i giochi, in Italia ai primi dieci posti per quanto riguarda il breakout rank ci sono Brawl Stars, Last War: Survival Game, Sea of Conquest: Pirate War, Whiteout Survival, Coin Master (al primo posto nello spend rank), Travel Town, Royal Match, TopHeroes (nuovo arrivato nella top ten), Match Factory e Toon Blast. Nella classifica dei download, invece, da segnalare l’app del FantaSanremo, al secondo posto assoluto come breakout (dopo Brawl Stars) e al terzo come numero totale di download. Per la cronaca, nel mondo il gioco mobile che fa spendere più denaro in assoluto è, paradossalmente, un vecchio classico dei tradizionali giochi da tavolo, ossia Monopoly Go!, che ha avuto un trimestre davvero da record e rimane saldamente nella top ten anche del breakout rank (all’ottavo posto), mentre Free Fire, uno dei battle royale più apprezzati degli ultimi anni (è in arrivo anche l’adattamento come anime) è il gioco in assoluto più scaricato.

