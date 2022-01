Spegnimento del 3G, quali conseguenze per la tua auto?

Lo spegnimento in atto del 3G avrà conseguenze non soltanto nel mondo della telefonia mobile, ma anche nel settore automobilistico impattando su alcuni servizi di telemetria.

Lo spegnimento in atto del 3G, che dovrebbe chiudersi entro quest’anno per lasciare più spazio a standard più moderni come 4G e 5G, avrà conseguenze non soltanto nel mondo della telefonia mobile, ma anche nel settore automobilistico impattando sul funzionamento di alcune funzioni a bordo di decine di modelli immessi sul mercato fra il 2010 e il 2021.

Diversi blog specializzati in automotive hanno già sollevato la questione (vedi ad esempio qui e qui).

Ma cosa potrebbe succedere?

Alcune auto perderanno la capacità di aggiornare i dati sulla localizzazione e il traffico. Altri non riusciranno più a connettersi allo smartphone, agli assistenti vocali o ai servizi di emergenza.

Negli Usa, ma anche in Europa (anche Tim sta progressivamente spegnendo il 3G in Italia, così come gli altri operatori mobili), alcuni modelli di case come onda, Nissan e Volvo saranno affetti.

Alcune case automobilistiche hanno pubblicato delle informative al riguardo, in particolare con gli elenchi dei modelli soggetti allo switch off e le relative contromosse da adottare.

Fra queste, anche l’installazione a bordo dei veicoli affetti di un’antennina 4G o 5G.

In passato, i problemi di connettività erano limitati alle auto di lusso. Ma ora, da quando i servizi connessi sono diventati più convenienti e di massa, tutte le auto sono connesse. Servizi di connettività wireless sono ormai a bordo di quasi tutte le auto.

Telemetria, servizi potenzialmente affetti dallo switch off del 3G

Lo spegnimento del 3G avrà conseguenze su alcuni modelli di auto, in particolare quelli più obsoleti che non montano nuove antenne 4G e 5G. In particolare, potrebbe essere affetto il sistema di localizzazione, quello per il monitoraggio delle condizioni del traffico, i sistemi di diagnostica a bordo, la soluzione di avviamento da remoto del veicolo. Altre difficoltà si potrebbero verificare per l’azionamento del sistema di climatizzazione. Infine, il servizio più delicato, quello di indicazione degli incidenti, che chiama in automatico i numeri utili in caso di emergenza, potrebbe anch’esso saltare.

Cè da dire che il problema non riguarda soltanto lo switch off del 3G. Quando arriverà il momento di spegnere il 4G sarà di nuovo un bel problema, i produttori dovranno affrontare l’aggiornamento di milioni di auto.