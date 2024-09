Si fa sempre più evidente l’asse satellitare fra Elon Musk e Giorgia Meloni. A dimostrazione di questo feeling, il premio che oggi il fondatore di SpaceX e Starlink consegnerà con le sue stesse mani a Giorgia Meloni, all’Atlantic Council di New York l’Atlantic Council’s Global Citizen Award. Un premio alquanto prestigioso al nostro presidente del Consiglio – in passato attribuito a personalità del calibro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del Segretario del Tesoro Usa Janet Yellen – che apre la strada a diversi futuri potenziali sviluppi di business nel fiorente mercato della Space Economy, dove l’Italia ha messo 7,2 miliardi di euro in futuri investimenti al 2026 tra progetti dell’agenzia spaziale europea e dell’agenzia spaziale italiana, fondi nazionali e fondi del Pnrr.

Space economy piatto ricco

Un piatto ricco che di certo farà gola anche ad Elon Musk, che forte dei rapporti amichevoli con Giorgia Meloni e con il nostro governo starà meditando su come entrare in partita, per spingere sull’acceleratore spaziale in Italia.

Musk e Meloni s conoscono e si stimano molto, essendosi incontrati in diverse occasioni, ultima delle quali la Festa di Atreju di FdI a Roma, lo scorso dicembre.

Sul palco, Musk aveva parlato della crisi di natalità del nostro paese esortando il pubblico a “fare più Italiani”. Un appello alla natalità che riecheggiava le preoccupazioni di Giorgia Meloni sulle future generazioni.

Opportunità di business

L’evento odierno all’Atlantic Council non sarà l’unico incontro di questo mese tra Meloni e l’uomo più ricco del mondo. I due stanno anche programmando una conversazione a porte chiuse per discutere delle opportunità di investimento nei settori spaziale e dell’intelligenza artificiale in Italia, ha reso noto Bloomberg.

Come rivelato dal vicepremier Antonio Tajani al Messaggero, la scelta di farsi premiare da Musk non è dovuta ad un posizionamento “politico” nell’ottica di avvicinarsi a Donald Trump (di cui il sudafricano è diventato alfiere in questi mesi di campagna elettorale), ma alla volontà di attrarre investimenti in Italia.

Nuovo quadro normativo

L’Italia ha approvato non più tardi dello scorso giugno un nuovo quadro normativo, che concede alle aziende spaziali straniere il permesso di operare nel paese. L’Italia prevede di generare 7,2 miliardi di euro di investimenti nel settore spaziale entro il 2026. Il quadro normativo sembra alquanto favorevole per un ingresso diretto delle aziende di Musk nel nostro paese.

Starlink già presente in Italia

Elon Musk ha già un vantaggio dalla sua parte. L’Italia è tra i paesi serviti da Starlink, che fornisce Internet a banda larga attraverso una rete globale di oltre 6mila satelliti SpaceX. Entrambe le società sono di proprietà di Musk. Lo scorso aprile, Starlink ha avuto uno scontro con Tim, accusata di negare l’uso delle sue frequenze di terra alla compagnia americana per ostacolare il lancio dei suoi servizi Internet ad alta velocità.

L’intervento del Mimit come arbitro della contesta è servito ad appianare la lite, anche se in generale le telco del nostro paese vedono Starlink e SpaceX come un concorrente. Ma la legge sullo Spazio torna sul punto, per garantire “modelli di coesistenza” tra sistemi spaziali e terrestri.

Tra l’altro, fra le tante voci circolate negli ultimi tempi c’è anche quella di un possibile ingresso di Musk nel capitale di Tim. Fantascienza?

Satelliti anti-digital divide

Di certo nel Governo si è ragionato del possibile ingresso di Starlink in Italia, per coprire le aree più remote del paese. Operazione complessa vista la presenza dei fondi del PNRR assegnati tramite bandi pubblici che prevedono il rispetto di stringenti obiettivi intermedi. Ma le case sparse più remote, escluse dalla copertura del bando Italia 1 Giga, potrebbero in teoria rappresentare un primo potenziale target per Starlink.

C’è da dire inoltre che negli ultimi tempi la Ue, orfana dei suoi lanciatori Ariane, si è appoggiata a quelli di SpaceX per le sue attività spaziali.

