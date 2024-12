Sparkle, arrivata l’offerta vincolante da 700 milioni a Tim

La proposta conferma per Sparkle un enterprise value di 700 milioni di euro e avrà validità fino al 27 gennaio prossimo.

Tim comunica di aver ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e da Retelit, società controllata dal fondo spagnolo Asterion, l’offerta vincolante per l’acquisto di Sparkle. La proposta conferma per Sparkle un enterprise value di 700 milioni di euro e avrà validità fino al 27 gennaio prossimo.

L’offerta è altresì subordinata a ordinarie condizioni per operazioni di questa natura e al completamento del processo di finanziamento.

“TIM avvierà quanto prima il relativo processo di valutazione e decisione”, si legge nella nota aziendale.

Il valore dell’offerta resta quindi sullo stesso livello di quelle precedenti. I negoziati fra le parti vanno avanti da diversi mesi.

L’offerta vincolante fa seguito alle negoziazioni tra le parti dopo che il governo italiano e l’operatore italiano della rete in fibra ottica Retelit hanno presentato un’offerta non vincolante per Sparkle in ottobre.

