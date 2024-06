C’è molto fermento anche in Italia sullo Spazio, basti citare la il Disegno di legge sullo Spazio. E non solo. Anche per la dimensione marittima, con la crisi del Mar Rosso e i cyber attacchi a cavi sottomarini con il nostro Paese pronto a diventare l’hub digitale del Mediterraneo per la connettività subacquea.

Il 4 dicembre prossimo la nuova Conferenza “Space&Underwater”

E proprio sui domìni Spazio e Subacqueo che si terrà la nuova Conferenza internazionale “Space&Underwater”, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia, giornale del nostro Gruppo editoriale. L’evento si terrà a Roma il 4 dicembre 2024 – presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Caserma “Salvo D’Acquisto”, in viale Tor di Quinto.

È nello Spazio e nelle infrastrutture critiche nella dimensione sottomarina la nuova sfida tra le grandi potenze militari? Questa è una delle domande alle quali risponderanno i relatori, che saranno di esperti e politici nazionali e internazionali.

Mentre il 5 e 6 marzo si terrà CyberSec2025.

Questi eventi sono stati annunciati in questo video proiettato in occasione della nostra prima festa aziendale “NEXT Corporate Summer Party”, che si è tenuta presso Casina Valadier a Roma, il 26 giugno 2024.

Per saperne di più sulla nostra nuova Conferenza sui domìni Spazio e Subacqueo, visita il sito web: https://www.spaceandunderwater.events

