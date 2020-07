Soriano Motori torna in pista con tre modelli di moto elettrica

L’universo delle due ruote elettriche si arricchisce di tre nuovi modelli: “V1R”, “V1S” e “V1Gara”. Il desgin e l’ingegneria italiani hanno dato vita ad una moto con doppio motore elettrico e nuove componenti, per un prezzo base che va dai 25 ai 30 mila euro.

Una nuova motocicletta a motore elettrico, chiamata “Giaguaro”, e presentata in tre modelli diversi: “V1R”, “V1S” e “V1Gara”: Soriamo Motori torna alla ribalta dei mercati internazionali, annunciando la presentazione delle sue due ruote elettriche all’EICMA di Milano il prossimo autunno.

Non una moto come le altre però, perché il design e l’innovazione made in Italy hanno portato alla creazione di componenti unici ed originali, a partire dalle ruote, e soprattutto allo sviluppo di un singolare doppio motore elettrico.

Questa coppia di motori detta “Duo-Flex” può lavorare sia assieme, sia singolarmente. L’autonomia dichiarata ufficialmente dalla casa produttrice è di circa 150 km, per una velocità massima pari a 180 km/h.

Una nuova linea che, per Marco A. Soriano, fondatore della Soriano Motori, sarà un punto fermo dell’eMobility europea: “E’ simbolo della migliore tradizione italiana di design, immagine, marchio, architettura e ingegneria, a disposizione della prossima generazione di motociclisti”.

La produzione di lancio dei tre modelli di Giaguaro, inizialmente, sarà limitata a 100 unità circa, cosa che farà lievitare il prezzo. A listino, infatti, le tre moto elettriche partiranno dal prezzo base della “V1R”, di circa 25 mila euro, ai 29 mila della “V1S”, fino ai 30 mila e passa della “V1Gara”.