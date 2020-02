Sony Xperia L4: smartphone low cost con tripla fotocamera e fast charging

Nessuna informazione per il prezzo di vendita, anche se in molti sono convinti che si aggirerà attorno ai 200 euro, in linea con il modello della stessa gamma lanciato lo scorso anno.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Nonostante l’apprezzamento sulla qualità degli smartphone da parte di molti e il riconoscimento dell’impegno dell’azienda sulla loro realizzazione, la divisione mobile Sony non è mai riuscita a competere con i brand più blasonati del settore.

Il nuovo Sony Xperia L4

Non a caso, dopo i tonfi del 2019 sulle vendite (con il record negativo di 600 mila unità vendute in un trimestre), l’azienda ha deciso di chiudere definitivamente il sito dedicato alla telefonia nel nostro Paese, Sonymobile.it, spostando tutto sul portale principale (Sony.it).

I telefoni, quindi, continueranno ad essere commercializzati e il colosso nipponico non sembra voler abbandonare il mercato: notizia di queste ore, infatti, è il lancio del nuovo Xperia L4, prodotto di fascia più economica con una serie di caratteristiche interessanti.

Design e display

Partiamo dal design, che riprende le linee dei top di gamma Sony e punta su quell’aspect ratio 21:9 dello schermo che lo differenzia dalla maggior parte dei dispositivi in commercio. Il display allungato ha una diagonale di ben 6,2 pollici, con una risoluzione HD+ (1680 x 720 pixel).

Connettività e reti

Sul comparto reti e connettività, abbiamo il 4G, il Wifi dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS/A-GPS/GLONASS e l’NFC. La porta USB è Type-C.

Fotocamere

Un’altra delle principali caratteristiche di questo nuovo Sony Xperia L4 è la fotocamera posteriore: stiamo parlando di 3 sensori, uno principale da 13 Megapixel, un ultragrandangolare da 5 Megapixel e uno da 2 Megapixel per gli effetti legati alla profondità (in particolare il bokeh). Non abbiamo ancora delle informazioni approfondite riguardo alla qualità e alle prestazioni di questo triplo modulo, soprattutto in situazioni più difficili (ad esempio con scarsa luminosità).

Per quanto riguarda la selfie camera, invece, l’azienda ha deciso per una fotocamera da 8 Megapixel, incastonata sullo schermo, tramite l’ormai utilizzatissimo notch a goccia.

Memoria, processore e RAM

La memoria interna dello Xperia L4 ammonta a 64 GB, espandibile ulteriormente attraverso lo slot per le microSD. Il processore è un octa-core MediaTek Helio P22 a 2 GHz di frequenza, mentre la RAM arriva a 3 GB. Le prestazioni, almeno sulla carta, non sono eccezionali se rapportate a quelle di un top di gamma o a un mid range spinto in un uso più “estremo” (ad esempio il gaming). Nell’utilizzo quotidiano e normale, però, dovrebbe garantire un’usabilità di buon livello.

Batteria

La batteria è un modulo da 3580 mAh, in grado di portare l’utente a fine giornata in modo agevole, anche con un uso intenso, grazie anche ai sistemi di risparmio energetico sviluppati dalla stessa Sony. Il telefono, inoltre, supporta la ricarica rapida.

Altre caratteristiche

Tra le altre specifiche degne di nota di questo dispositivo citiamo la presenza dell’ingresso jack per le cuffie da 3,5 mm, uno speaker esterno e il supporto dual sim. Il sistema operativo Android dovrebbe essere installato nella versione 9, quasi sicuramente aggiornabile in tempi brevi alla 10.

Insomma, il Sony Xperia L4 si presenta come un prodotto interessante per la fascia di mercato a cui si rivolge, grazie ad un pannello di qualità (benché la risoluzione non sia all’altezza della diagonale rispetto ad alcuni dispositivi concorrenti), alla tripla fotocamera e al fast charging, non sempre scontato su un prodotto “economico”.

Prezzo e data di lancio

Nessuna informazione per il prezzo di vendita, anche se in molti sono convinti che si aggirerà attorno ai 200 euro, in linea con il modello della stessa gamma lanciato lo scorso anno. Non è escluso che Sony decida di siglare degli accordi con le compagnie telefoniche per lanciare delle offerte con smartphone incluso, cercando di spingere verso l’alto le vendite del dispositivo. Le colorazioni disponibili saranno due: Black e Blue. Per quanto concerne il periodo di lancio, invece, si parla della primavera, anche se non abbiamo anco