Ci rendiamo conto di quanto il mercato degli smartphone sia cambiato quando leggiamo su diverse testate online di tecnologia e sullo stesso sito ufficiale del produttore di un nuovo smartphone “compatto” con display da oltre 6 pollici: ci riferiamo allo Xperia 5 II di Sony, prodotto che con il formato 21:9 e lo schermo leggermente inferiore alla media dei top di gamma viene paradossalmente considerato come un “compact phone”. Sono ormai lontani i tempi del piccolo XZ1 Compact ma, lasciando da parte le discussioni su ciò che oggi viene definito “compact”, possiamo considerare questo nuovo prodotto un dispositivo top sotto molti punti di vista.

Display

Lo schermo è uno splendido pannello HDR OLED da 6,1 pollici, con formato cinematografico e refresh rate a 120 Hz. Non manca, inoltre, la protezione Gorilla Glass 6. Ancora una volta Sony è una garanzia sull’altissima qualità lato display, anche tra i suoi smartphone.

Connettività

A livello connettività abbiamo tutto ciò di cui uno smartphone del 2020 ha bisogno: supporto reti di nuova generazione (e, quindi, la possibilità di utilizzare fin da subito le offerte cellulari 5G nelle aree già coperte), Wifi dual band a/b/g/n/ac/ax, GPS/AGPS/GLONASS/GALILEO, Bluetooth 5.1, USB Type C, NFC, Miracast.

Sony Xpera 5 II: fotocamere

Un altro punto di forza del nuovo Sony Xperia 5 II è sicuramente il comparto fotografico: ispirandosi alla tecnologia professionale della serie di fotocamere Alpha, il telefono offre un’altissima qualità per foto e video, oltre a tantissime funzionalità per le impostazioni manuali e automatiche. È possibile effettuare riprese video anche in slow motion a 120 fps in qualità 4K HDR.

Sul posteriore troviamo tre moduli da 12 Megapixel con ottica ZEISS e differenti aperture focali, in grado di effettuare di dare la massima flessibilità all’utilizzatore, anche in condizioni di scarsa luminosità. Attendiamo di testare con mano lo smartphone per capire meglio quale sia l’effettivo livello del dispositivo e per fare il confronto con i camera phone più blasonati. La fotocamera frontale, invece, è da “soli” 8 Megapixel, con apertura ƒ/2/0.

Memoria, RAM e processore

La memoria interna del Sony Xperia 5 II è da 128 GB, espandibile attraverso lo slot per microSD fino ad una capacità massima di 1 TB. La RAM si attesta a 8 GB, mentre il processore è chip Qualcomm Snapdragon 865 5G. Le prestazioni top, quindi, sono una garanzia di prodotto top di gamma per qualsiasi utilizzo, anche il più intenso. Non a caso il dispositivo viene presentato come un terminale da gaming, ottimizzato per la versione Mobile di Call of Duty.

Batteria

La batteria del telefono è da 4000 mAh, con un’autonomia più che sufficiente per un giorno di utilizzo. Può essere ricaricata rapidamente con un caricatore da 21 W “Power delivery” (non presente in confezione), per avere già il 50% di autonomia in mezz’ora.

Altre specifiche del Sony Xpera 5 II

Tra le altre caratteristiche degne di nota segnaliamo:

il jack audio da 3,5 mm per le cuffie;

supporto audio Dolby Atmos;

supporto alla tecnologia 360 Reality Audio;

certificazione IP65/68 (resistente all’acqua);

dual sim ibrido;

sensore di impronte digitali;

compatibilità con protesi acustiche;

compatibilità con il DUALSHOCK 4 Control e PS4 Remote Play.

Come potete immaginare, le funzioni sotto il cofano del Sony Xperia 5 II sono davvero tante e soddisferanno appieno anche i clienti più esigenti, alla ricerca non tanto di uno smartphone “compatto” nel senso reale della parola, quanto di un prodotto moderno e senza dubbio più maneggevole rispetto a buona parte degli smartphone “premium” in commercio.

Lo Xperia 5 II arriverà sul mercato a partire da ottobre (il lancio dovrebbe partire dal primo giorno del mese), nei colori Nero, Blu e Grigio. Il prezzo di listino non è sicuramente alla portata di tutti, 899 euro, ma siamo abbastanza certi che il prezzo si farà più interessante in breve tempo, grazie alle numerose offerte e promozioni online.